Fenerbahçe'nin ligdeki mücadelesi ve kalan maçları, puan durumu ve maç takvimi büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Fenerbahçe, ligde Galatasaray'la arasındaki 5 puanlık farkı koruyarak 74 puanla mücadelesini sürdürüyor. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe için, nasıl şampiyon olabileceği ve şampiyonluk ihtimali merak konusu olan tüm detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE 'NİN KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe - Antalyaspor (36. Hafta)

Galatasaray - Fenerbahçe (37. Hafta)

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) paylaştığı takvime göre, 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonu 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için öncelikle Galatasaray'ın puan kaybetmesini beklemesi gerekmektedir. Fenerbahçe'nin tüm kalan maçlarını kazanması, Galatasaray'ın ise puan kaybetmesi halinde sarı-lacivertli takım şampiyonluk şansını elde edebilir.

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