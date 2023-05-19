ESP, otomobilin sürüş güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek için önemli bir sistemdir. Özellikle kaygan yüzeylerde veya zorlu hava koşullarında ESP'nin etkinliği daha da önemli hale gelir. Ancak, ESP bir sürücü dikkatsizliklerini tamamen ortadan kaldırmaz ve güvenli sürüş prensiplerine uymak sürücünün sorumluluğundadır.

ESP'nin temel işlevleri şunlardır:

Yol Tutarlılığı:

ESP, aracın yola tutunmasını optimize eder. Kaygan veya kaygan olmayan yüzeylerde, hızlı virajlarda veya ani manevralarda aracın kontrolünü sağlar. Sensörler aracılığıyla sürekli olarak tekerlek hızlarını, direksiyon açısını, yatış açısını ve diğer parametreleri izleyerek aracın yola tutunmasını değerlendirir.

Savrulma Kontrolü:

Aracın aniden kaymasını veya savrulmasını önler. Kayma algılandığında, ESP, tekerleklerin hızını düzenleyerek ve fren sistemini etkinleştirerek aracın dengeye gelmesini sağlar. Böylece araç sürücüsünün niyetine daha uygun bir şekilde yönlendirilir.

Fren Desteği:

ESP, tekerleklerin hızını izleyerek her bir tekerleği bağımsız olarak frenleyebilir. Tek bir tekerlekte kayma algılandığında, ESP, bu tekerleği frenleyerek aracın denge ve kontrolünü sağlar.

Direksiyon Desteği:

ESP, direksiyon sensörleri vasıtasıyla aracın direksiyon hareketlerini takip eder. Ani manevralar veya araç kayması durumunda, ESP direksiyon sistemine müdahale ederek sürücünün kontrolünü destekler ve aracın istenen yönü korumasına yardımcı olur.

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