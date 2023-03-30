Ayşe Aslanpay, bir süredir birlikte olduğu Survivor 2022 finalisti oyuncu Batuhan Karacakaya'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Aslanpay, daha sonra sosyal medya hesabından Batuhan Karacakaya'nın şiddet uyguladığı bir video paylaştı.

Batuhan Karacakaya, eski sevgilisinin paylaşımlarına yönelik çekilen videonun gerçeği yansıtmadığı asıl şiddet mağdurunun kendisi olduğunu söyledi. Oyuncunun bu paylaşımına Survivor'daki arkadaşları Atakan Işıktutan ve Yasin Obuz'dan destek geldi.

Masterchef ve Survivor programlarında yarışan Yasin Obuz, "Erkeğe şiddete hayır. Şimdiki zamane kurnaz kızları erkeklere şiddet şantajı yapıyor" dedi.

Atakan Işıktutan bir süredir şarkıcı İrem Derici ile yaşadığı aşkla gündeme gelirken Instagram hesabından paylaştığı mesajda"Erkeğe şiddet... Kardeşim büyük geçmiş olsun arkandayız. Ama adalet de arkanda olsun tüm erkeklerin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi