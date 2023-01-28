Erciyes Kayak Merkezi'ne özel hazırlanan "Erciyes'e Gel" şarkısı geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluştu.

Doğasıyla ve muhteşem atmosferiyle Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken bu kez dağa özel şarkı yapıldı.

Sanatçı Dr. Gülşah Tanrıöver'in projelerinin prodüktörlüğü ve Anadolu'da yönetmenliğini bizzat kendisinin yapmış olduğu müzik klipleri ile adından söz ettiren Ahmet Ulvar Tanrıöver, bu kez Türkiye'de ilk olan bir projeye imza attı.

''Ahmet Ulvar Tanrıöver''; Kayseri’nin Erciyes Kayak Merkezi’ne sözü, müziği özel olarak hazırlanan ve Türkiye'de ilk olan tatil merkezinin kendisine ait şarkısının yapım, müzik ve prodüksiyonun çalışmalarını üstlendi.

"Erciyes’e Gel" isimli şarkı ve klip sosyal mecralarda kısa sürede çok sevildi.

"Erciyes'e Gel" isimli Türkçe Rap şarkı, Türkiye’de ilk defa bir tatil merkezinin kendine ait şarkısı oldu. Keman öğretmenliğinden prodüktörlüğe uzanan yolculuğunda Ahmet Ulvar Tanrıöver'in iddalı düzenlemesi de tam not aldı.

Ahmet Ulvar Tanrıöver yakında yeni proje ve kliplerinin de müjdesini verdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ