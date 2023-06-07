Epic Games'in Ücretsiz Oyun Dağıtma Politikası Nedir?

Epic Games Store, Steam ile rekabetini sürdürürken oyunculara cazip teklifler sunmaya devam ediyor. Platform, son iki yıldan fazla süredir her hafta düzenli olarak bedava oyunlar dağıtıyor. Bu strateji, oyuncuların platforma olan ilgisini ve sevgisini kazanmayı hedefliyor. Epic Games Store, ücretsiz oyun dağıtımını sürdürerek oyuncu topluluğunun dikkatini çekmeye ve platformun popülerliğini artırmaya devam ediyor.

Payday 2 Nedir ve Hangi Oyun Mekaniklerine Sahiptir?

Payday 2, Overkill Software tarafından geliştirilen bir soygun oyunudur. Oyuncular, bir grup hırsızın parçası olarak, çeşitli soygunlar ve hırsızlıklar yaparak zengin olmayı hedefler. Oyun, dört oyuncuya kadar çevrimiçi oynanabilir ve oyuncular, arkadaşlarıyla birlikte bir ekip oluşturabilir. Oyunun ana odağı, çeşitli yerlerde gerçekleştirilen soygunlardır. Oyuncular, bankaları soymak, mücevher dükkanlarına baskın düzenlemek, nakliye araçlarını soyarak değerli eşyalar ele geçirmek gibi çeşitli görevleri tamamlamak için plan yaparlar.

Payday 2'nin Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

Payday 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekildedir: