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Dolar Kurlarında Yeni Dönem: KKM'nin Sonu, Yatırımcıların Yeni Başlangıcı Olabilir! Dolar/TL Paritesinde Yeni Bir Sayfa Açılıyor

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Dolar Kurlarında Yeni Dönem: KKM'nin Sonu, Yatırımcıların Yeni Başlangıcı Olabilir! Dolar/TL Paritesinde Yeni Bir Sayfa Açılıyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında yaşanan ani yükselişleri dengelemek amacıyla hayata geçirdiği Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında önemli bir dönüm noktasına geldi. Geçtiğimiz aylarda hızlı bir erime süreci yaşayan ve son haftalarda adeta durma noktasına ulaşan KKM uygulamasının tasfiye süreci başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında yaşanan ani yükselişleri dengelemek amacıyla hayata geçirdiği Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında önemli bir dönüm noktasına geldi. Geçtiğimiz aylarda hızlı bir erime süreci yaşayan ve son haftalarda adeta durma noktasına ulaşan KKM uygulamasının tasfiye süreci başladı.

KKM Uygulamasının Tasfiyesi ve Ekonomik Etkileri

21 Aralık 2021'de başlatılan KKM, Türkiye ekonomisinde stabilizasyon aracı olarak kullanıldı. Ancak geçen iki yıl içinde, TCMB'nin bu uygulama nedeniyle 818 milyar TL zarar yazdığı ve bu durumun Hazine üzerinde büyük bir yük oluşturduğu belirtildi. Yaz aylarında başlatılan tasfiye süreci ile KKM'deki toplam mevduat 140 milyar dolardan 72 milyar dolara kadar düştü.

Döviz Kurları ve KKM'nin Geleceği

Son haftalarda, TCMB'nin aldığı kısıtlama kararları ve ekonomi politikalarına devam etme kararlılığı, dolar/TL paritesinde düşüşlere neden oldu. Dolar kurundaki stabilizasyon, yatırımcıları TL mevduat faizlerine yönlendirirken, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi, yabancı sermayenin ülkeye akın etmesine olanak tanıdı. Özellikle döviz tevdiat hesaplarındaki yaklaşık 10 milyar dolarlık düşüş, bu paranın büyük bir kısmının Türk Lirası mevduat hesaplarına geçtiğini gösteriyor.

KKM Yatırımcıları için Yeni Fırsatlar ve Beklentiler

Yatırımcılar için yeni dönem, TL mevduat hesaplarının cazibesinin artması ve KKM'den çıkışların hızlanması anlamına geliyor. Gelecek haftalardan itibaren, TL mevduat hesaplarına olan talebin daha da artması ve KKM'deki erimenin hızlanması bekleniyor.

Bu gelişmeler, Türkiye ekonomisinde yeni bir yatırım dönemini işaret ederken, TCMB'nin ekonomi üzerindeki etkisini azaltma ve daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturma yönündeki çabalarını da gözler önüne seriyor. Bu durum, hem yerel hem de yabancı yatırımcılar için yeni fırsatlar sunarken, ekonomik istikrarın sağlanmasına katkıda bulunuyor.

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