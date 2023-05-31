Ece Ronay, şarkıcı ve fenomen olarak tanınan bir isimdir. Geçtiğimiz yıl, klip çekimi sırasında Mehmet Ali Erbil'den taciz mesajları aldığı gerekçesiyle şikayetçi olmasıyla adını duyurmuştu. Ocak ayında 2,5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturdu. Ancak çift, bir süredir evliliklerinde yaşanan krizler sonucunda bugün tek celsede boşandılar.

Duruşma Salonundan Tokalaşarak Çıktılar

Boşanma duruşması, Gebze 1. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşmiştir. Çift, ayrı ayrı araçlarla mahkemeye gelmiş ve yaklaşık 20 dakika süren duruşma sonucunda anlaşmalı olarak boşandılar. Duruşma çıkışında, Ece Ronay boşandığı Mehmet Bilir ile adliye koridorunda tokalaşmış ve daha sonra avukatı Oğuzhan Yeni ile birlikte adliyeden ayrıldılar.

"Yine Evleniriz "

Ece Ronay ve Mehmet Bilir, birbirlerinden nafaka veya mal paylaşımı gibi taleplerde bulunmadılar. Çocukları Miran'ın velayeti, annesi Ece Ronay'da kalmaya devam edeceği belirtildi. Dün akşam Mehmet Bilir ile bir araya gelerek boşanma davasıyla ilgili konuşan Ece Ronay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda "Yazık ya düşünsene benden boşanıyorsun. Allah yardımcın olsun Mehmet kişisi, işin zor. Biraz kafa dinleyeyim, seni özlersem yine evleniriz aşko" paylaşımında bulundu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi