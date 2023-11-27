Kremlin: İsrail, Hamas'ı yok etmekle güvenliğini sağlayamaz

Başkent Moskova'da düzenlenen 9. Primakov Okumaları Uluslararası Forumu'na katılan Uşakov, Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'nde "trajik" olayların yaşandığını dile getiren Uşakov, "Hamas yok edilse, Gazze Şeridi kanda boğulsa bile İsrail'in güvenliği sağlanamaz. Bir süre sonra yeniden nefret ve terör patlak verebilir. Bunun göz ardı edilmemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Uşakov, bölgedeki sorunun büyüme ve yayılma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

ABD'nin Filistin meselesine ilişkin siyasetini değerlendiren Uşakov, şunları kaydetti:

"Bölge, yine ABD'nin yıkıcı politikası, Amerikalıların Filistin düğümünü tek başına çözme girişimi yüzünden alevlendi. Filistin-İsrail meselesinde yaşanan kanlı senaryo öngörülebilir biçimdeydi. ABD'nin tek tarafı destekleme, meseleyi tek başına çözme yönündeki siyaseti, şiddetli krize yol açtı. Bu trajik olaylar, feci insani durum, ABD ve Batı'nın, ahlaki otoritesini kaybetmesine yol açıyor."

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 40 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.