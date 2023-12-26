İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sürdürdü

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına ve bölgede derinleşen insani krize rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a da kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik bombardımanlarına devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "El-Amsi" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda en az 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında "Ebu Zerka", güneyinde "Neccar" ailelerine ait iki evi vurdu. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.