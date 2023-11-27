İsrail Başbakanı Netanyahu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ile Steinmeier'in görüşmesi İsrail parlamentosunda gerçekleşti.

Görüşmede Netanyahu, hem ziyareti hem de İsrail'e gösterdiği dostluktan dolayı Steinmeier'e memnuniyetini dile getirdi.

İsrail Başbakanı ayrıca Almanya'nın Tel Aviv yönetimine verdiği "tutarlı" destekten dolayı Steinmeier'e teşekkür etti.

Steinmeier, dün de İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog ile görüşmüş ve Almanya'nın İsrail'e "koşulsuz" desteğini teyit etmişti.