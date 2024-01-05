İşikawa Eyaleti'nde Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor: Deprem Bilançosu Ağırlaşıyor

Japonya'nın batı kesiminde, İşikawa eyaletinde ve Noto Yarımadası'nda yaşanan depremler, bölgeyi sarsmaya devam ediyor. Bu doğal afetler, insanların hayatını derinden etkileyerek büyük bir yıkıma yol açtı. İşikawa eyaletinde ve Noto Yarımadası kıyılarında gerçekleşen depremler, ne yazık ki 92 kişinin ölümüne neden oldu.

Depremlerin Şiddeti ve Sıklığı

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) verilerine göre, 1 ile 4 Ocak tarihleri arasında İşikawa'nın Noto Yarımadası ve civarında 4 ile 7 büyüklüğünde değişen depremler kaydedildi. Özellikle, bölgedeki en şiddetli sarsıntılar, yerel saatle sabahın erken saatlerinde gerçekleşti.

Kayıplar ve Yaralılar

İşikawa Eyalet Valiliği tarafından yapılan açıklamalara göre, deprem sonucunda 92 kişi yaşamını yitirdi. Bölge genelinde ise 300'den fazla kişi yaralandı ve halen tedavi altında bulunuyor. Bu trajik durum, Japonya'nın deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmesine neden oldu.

Enkaz ve Mahsur Kalanlar

Depremler sonucunda, 40'tan fazla kişinin enkaz altında kaldığı ve 700'ü aşkın kişinin çeşitli yerlerde mahsur kaldığı belirtildi. Bu durum, arama kurtarma çalışmalarının ne kadar hayati olduğunu gösteriyor.

Eğitim Kurumları ve Tahliye Merkezlerindeki Durum

Bölgedeki 165 okul ve eğitim tesisi de depremden nasibini aldı. Bu tesislerde kısmi hasarlar meydana geldiği ve yaklaşık 33 bin kişinin 370 farklı tahliye noktasında konakladığı açıklandı.

Hava Koşulları ve Toprak Kaymaları

Noto Yarımadası'nda devam eden yağışlar, toprak kaymaları riskini artırıyor. Bu, depremin yarattığı problemleri daha da karmaşık hale getiriyor.

Altyapı Sorunları

Depremler sonucunda, 30 bin evin elektrik ve 80 bin evin su tedarikinde sorunlar yaşandığı, 240'tan fazla kişinin akıbetinin hala bilinmediği bildirildi. Altyapıdaki bu kesintiler, afetin etkilerini daha da derinleştiriyor.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden (SDF) 4 bin 600 personel, arama kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildi. SDF'ye ait helikopterler, ihtiyaç malzemelerinin taşınması için kullanılıyor. Bu, ulusal bir kriz anında, devletin ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçebileceğinin bir göstergesi.