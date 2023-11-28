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Hamas, Elon Musk'a Gazze'yi ziyaret etme çağrısında bulundu

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Hamas, Elon Musk'a Gazze'yi ziyaret etme çağrısında bulundu
Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, ABD'li milyarder Elon Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ziyaret etmeye çağırdı.

Hamdan, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Musk'ın dün İsrail'e yaptığı ziyarete ilişkin konuştu.

Musk'ı, İsrail saldırıları sonucu yaşanan yıkımı görmesi için Gazze'ye davet eden Hamdan, "Gazze halkına yapılan katliamların ve yıkımların boyutlarını objektiflik ve inandırıcılık standartlarına uygun olarak görmek için kendisini (Musk) Gazze'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Elon Musk, dün İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı mensuplarının saldırısına uğrayan Kfar Aza beldesinde incelemelerde bulunmuştu.

ABD'li milyarder İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile de görüşmüştü.

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