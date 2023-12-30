Gazze'deki Son Durum: İsrail Saldırılarının Ardından Kayıplar Artıyor

Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılar sonucu yaşanan can kaybı, son verilere göre 21 bin 507'ye ulaştı. Bu trajik olaylar, bölgedeki insani krizin vahametini gözler önüne seriyor. Han Yunus kentindeki El-Fehhari bölgesinde bir ailenin evine yapılan saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu saldırılar, onlarca insanın yaralanmasına da neden oldu.

İsrail'in Hedef Aldığı Yerler

İsrail'in hedef aldığı bölgeler arasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehri de yer alıyor. Burada bir Filistinlinin evine yapılan saldırı sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirdi. Refah'taki Şabura Mülteci Kampı'nda da benzer bir saldırı gerçekleşti; Diyab ailesinin evi bombalandı ve çok sayıda kişi öldü, yaralandı.

Gazze'nin Orta Kesimlerine Yönelik Saldırılar

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında 36 Filistinlinin hayatını kaybettiği rapor edildi. El-Megazi Mülteci Kampı ve Ez-Zaferan Camii'nin yanı sıra en az iki ev bu saldırıların hedefi oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsünün Açıklamaları

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra'nın yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 187 Filistinliyi daha öldürdüğü, 312'sini de yaraladığı bildirildi. Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 507'ye, yaralı sayısının ise 55 bin 915'e yükseldiğini kaydetti.