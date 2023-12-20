Gazze'de Artan Can Kaybı: İsrail Saldırılarının Acı Bilançosu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, son günlerde dramatik bir şekilde artış gösterdi. 7 Ekim'den itibaren süregelen bu saldırılarda, Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirenlerin sayısı büyük bir hızla artarak 19 bin 667'ye ulaştı. Bu trajik gelişmeler, bölgedeki insanlık durumunu ve uluslararası toplumun tepkisini ön plana çıkarıyor.

Saldırıların Ağır Bilançosu

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın son açıklamalarına göre, İsrail güçlerinin 74 gündür devam eden saldırıları sonucunda, sadece son 24 saat içinde 214 kişi daha hayatını kaybetti. Ayrıca, 300 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ne denli şiddetli ve yıkıcı olduğunun bir göstergesi.

Hastaneler ve Sağlık Hizmetleri Felç Durumda

Gazze'deki durumun vahameti, sağlık hizmetlerinin durma noktasına gelmesiyle daha da netleşiyor. Kudra, birçok kişinin enkaz altında kaldığını ve hastanelerdeki hizmetlerin durduğunu belirtiyor. Binlerce yaralı, kadın ve çocuğun tedavi olamaması, yaşanan insanlık dramını daha da derinleştiriyor.

Uluslararası Tepkiler ve Beklentiler

Fransa'nın İsrail'den açıklama talebi, uluslararası toplumun Gazze'deki duruma olan ilgisini ve endişesini yansıtıyor. Fransız Dışişleri Bakanlığı mensubunun saldırılarda hayatını kaybetmesi, bu konudaki hassasiyeti artırmış durumda. Uluslararası toplumun sessizliği, Kudra tarafından eleştiriliyor ve daha aktif bir tutum bekleniyor.

İsrail Cumhurbaşkanı: "Esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için yeni bir insani araya hazırız"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için Gazze Şeridi'nde yeni bir "insani ara"ya hazır olduklarını belirtti.

Herzog, İsrail'deki yabancı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İsrail saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 20 bine yakın kişinin öldürüldüğü Gazze'de halkla değil Hamas ile savaştıklarını iddia eden Herzog, bölgeye insani yardımların artması için çaba harcadıklarını ileri sürdü.

Herzog, son iki haftada BM ve diğer uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'ye günde 100 ila 125 arasında insani yardım tırının girdiğini söyleyerek bunun 3 katına çıkarılabileceğini aktardı.

İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı olasılığına da değinen Herzog, "İsrail'in, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yeni bir 'insani duraklamaya' ve ilave insani yardıma hazır olduğu gerçeğini yineleyebilirim." ifadesini kullandı.

BM Komiseri Türk, Gazze'de ateşkes çağrılarına "kulak verilmesini" istedi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve Filistin'deki duruma değindi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çeken Türk, "İnsan hakları ve insani gerekçelerle yapılan ateşkes çağrıları gün geçtikçe daha yüksek sesle dile getiriliyor ve bu çağrılara kulak verilmeli." ifadesini kullandı.

Türk, Gazze'de "hastaneler, okullar ve dini tesisler gibi sığınak işlevi gören sivil altyapıya yönelik saldırıların bildirildiğini" aktararak, "Savaş hukuku ihlallerine ilişkin iddialar derhal ve eksiksiz bir şekilde soruşturulmalıdır. Bu tür eylemlerden sorumlu olanlardan hesap sorulmalı ve adalet yerini bulmalıdır." çağrısında bulundu.

Saldırılar nedeniyle neredeyse 2 milyon insanın yerinden edildiğini söyleyen Türk, "(İnsanların) Gazze'de gidebilecekleri hiçbir yer kalmadı." dedi.

Türk ayrıca İsrail ile Gazze arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan gelen yardımların "ihtiyaç sahiplerinin yalnızca küçük bir kısmına yettiğini" aktardı.

Gazze'nin kuzeyinde "yaklaşık 100 bin sivilin aralıksız bombardıman sebebiyle hareket edemediğine" dikkati çeken Türk, "Bir cehennemde sıkışıp kalmış durumdalar." ifadelerini kullandı.

Türk, uluslararası toplumun "ateşkes" talep ettiğine değinerek, rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini ve iki devletli çözüm için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hizmet dışı bıraktığını duyurdu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun saldırıları, kuşatması ve sağlık çalışanlarını alıkoyması nedeniyle El-Ehli Baptist Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinde sağlık hizmeti veren tek hastaneyi hizmet dışı bıraktığını belirtti.

Kudra açıklamasında, "Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi (İsrail'in) hedef alma, kuşatma ve çok sayıda sağlık çalışanını, yaralıyı ve yerinden edilen kişiyi alıkoyması nedeniyle hizmet dışı kaldı." ifadelerini kullandı.

El-Ehli Baptist Hastanesi, İsrail'in Şifa Hastanesi'ni kuşatıp baskın düzenleyerek hizmet dışı bırakmasının ardından Gazze kentinde faaliyet gösteren tek hastaneydi.

Filistin Kızılayı, 14 Aralık'ta, İsrail tanklarının hastaneyi kuşattığını ve şiddetli çatışmalar nedeniyle sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşamadığını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık sektörünü ortadan kaldırarak 800 bin kişinin yerinden edilmesini ve binlerce yaralı, hamile, çocuk ve kronik hastalığı bulunan kişinin sağlık hizmetlerine erişimini engellemeyi amaçladığını söylemişti.

İsrail ordusunun El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.