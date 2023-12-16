Gazze Şeridi'nde Artan İnsani Kriz: Ölü Sayısı 18 Bin 800'e Ulaştı

Gazze Şeridi, uzun süredir devam eden çatışmaların sonucunda ciddi bir insani krize sürüklenmiş durumda. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in sürdürdüğü saldırılar sonucunda ölü sayısı giderek artmakta. Son verilere göre, 18 bin 800 kişi yaşamını yitirdi. Bu trajik durum, uluslararası toplumu harekete geçmeye ve Gazze halkına yardım eli uzatmaya çağırıyor.

Saldırıların Acı Bilançosu

Gazze'deki saldırılar, insan hayatını derinden etkiliyor. Çocuklar ve kadınlar dahil olmak üzere, 18 bin 800 kişinin ölümü, bölgedeki trajedinin boyutlarını gözler önüne seriyor. Aralarında 300 sağlık personeli, 32 sivil savunma görevlisi ve 89 gazetecinin de bulunduğu bu kayıplar, Gazze'nin ne denli büyük bir yıkıma uğradığını gösteriyor.

Yaralıların sayısı 51 bine ulaşırken, enkaz altında kalan ve yol kenarlarında bulunan 7 bin 500 kişinin cesedine henüz ulaşılamadı. Altyapıya verilen zarar da dikkat çekici: 126 hükümet binası, 90 okul ve üniversite yıkıldı veya hasar gördü, 112 cami tamamen yıkılırken 200'ü kısmen zarar gördü. 52 bin 500 konut kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, 22 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.

Hastanelere Yönelik Saldırılar ve Sonuçları

Kamal Advan Hastanesi'nin askeri kışlaya dönüştürülmesi ve yaralıların Şifa Hastanesine taşınması, sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engelleri artırıyor. 70 sağlık çalışanının alıkonulması da bu durumu daha da zorlaştırıyor. İsrail'in, hasta ve yaralıları temel ihtiyaçlardan mahrum bırakması, durumun ciddiyetini artırıyor.

İletişim ve İnsani Yardım Çağrısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki iletişim ağlarını ve interneti kesmesi, ölü ve yaralılara ulaşılamamasına ve insani krizin derinleşmesine neden oldu. Bu durum, Gazze'ye yönelik acil yardım çağrısının önemini artırıyor.

Uluslararası Toplumun Görevi

Arap ve İslam ülkeleri, Gazze'de sahra hastaneleri kurma, ağır vakaları tedavi için kabul etme, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin onarımını gerçekleştirme çağrısında bulunuluyor. Gazze'deki konutların yüzde 61'inin yıkıldığı ve barınma krizinin ciddiyeti göz önüne alındığında, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ve tüm özgür dünya ülkelerinden etkili çözümler bekleniyor.