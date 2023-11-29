AB Komisyonu: Türkiye ile temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalar devam etmelidir

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, "AB'nin, Türkiye'yle olası tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki geliştirmek konusunda stratejik çıkarı olduğu açıktır. Türkiye ile temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalar devam etmelidir" denildi.