Sosyal medya, mobil bankacılık ve flört uygulamaları gibi teknolojile artık dünyanın her yerinde her yaştan insan tarafından kullanılıyor. Kaspersky tarafından yapılan araştırmaya göre, son dönemlerde özellikle internetle sonradan tanışan 65 yaş üstü kesimi hedef alan siber saldırılarda artışına dikkat çekici olduğu belirtiliyo Dijital Göçmenler olarak adlandırılan internet öncesi nesil içinse bu tür siber saldırıların farkında olmak ve bunlara karşı yeterli tedbirleri almak büyük önem taşıyor.

Sosyal Medya Dolandırıcılığı Tehtitlerin Başında Geliyor!

Tehditlerin başında sosyal medya dolandırıcılıkları geliyor. İnternet öncesi neslin de sosyal medyayı yaygın olarak kullanmaya başlamasıyla bu tehditlerdeki sayı da artış gösteriyor. İnternetteki tehditler, yaşlı bireylere finansal kayıplardan duygusal zararlara kadar uzanan pek çok tehtit ile karşı karşıya kalmalarına neden olabiliyor. Yaşlılara yönelik siber tehditler, kimlik avı saldırıları, sahte teknik destek servisi arama veya mesajları şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Sosyal medya veya uygulamalar aracılığıyla sahte romantik ilişkiler ve evlilik vaatleri de bu tehditler arasında yer alıyor. Tehditlerin farkında olmayan internet öncesi nesil, siber saldırganlar için eşi bulunmaz hedefler haline geliyor ve bu hilelerle kolaylıkla kandırılabiliyor.

Sahte web Siteleri ve Kimlik Hırsızlığı Suçları Yükseldi!

Kaspersky tarafından yapılan araştırmaya göre sadece 2022 yılında Kaspersky sistemleri 500 milyon siber saldırıyı tespit ederek önledi. Bu siber saldırıların arasında sahte websiteleri ve kimlik hırsızlığı amaçlı linkler büyük bir orana sahip. Siber suçlular orijinal web adreslerine oldukça benzer web adresleriyle kullanıcıları yanıltmaya çalışıyor. Bu noktada bu websitelerindeki orijinal sitelerden farkını ayırt edemeyen özellikle yaşlı kesim için bu durum bir tehdit unsuru oluşturabiliyor. Siber tehditlerin kurbanı olmamaksa ilk olarak bu siber tehditler konusunda bilinçlenmek ve sonrasında gerekli tedbirleri almaktan geçiyor. Kaspersky uzmanları aşağıdaki noktalara dikkat etmek noktasında dijital göçmenlere uyarıda bulunuyor: Emin olmadığınız ve güvenli görünmeyen linklere tıklamayın ve kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının.

Bankacılık işlemleri için her daim orijinal mobil bankacılık uygulamalarını kullanın. Kişisel bankacılık bilgilerinizi websitelerinde paylaşmaktan kaçının. Riskli websitelerine tıklamanız telefonunuzdaki tüm uygulamalarla birlikte bankacılık uygulamalarınızdaki verilerin çalınmasıyla sonuçlanabilir.

Kişisel bilgileriniz ve uygulama verilerinizin güvenliğinden emin olmak için güçlü şifreler kullanmaya özen gösterin. Dijital göçmenleri siber suçlular için hedef haline getiren diğer bir gerçekse, tüm hesaplar için aynı şifrenin uzun bir zaman boyunca hiç değiştirmeden kullanılması. Böylece siber suçlular tek bir hesabın şifresine ulaşarak diğer tüm hesap şifrelerine ve verilere kolayca erişebiliyor. Telefonunuz ve uygulama verilerinizin güvenliğinden emin olmak için Kaspersky Password Manager ’dan yararlanabilirsiniz. Kaspersky’nin bu ürünü, sizin için güçlü ve farklı şifreler önermekle kalmıyor, aynı zamanda tüm şifrelerinizi unutulması ihtimaline karşı sizin için güvenle saklıyor.

’dan yararlanabilirsiniz. Kaspersky’nin bu ürünü, sizin için güçlü ve farklı şifreler önermekle kalmıyor, aynı zamanda tüm şifrelerinizi unutulması ihtimaline karşı sizin için güvenle saklıyor. Sosyal medyada gerçek kişiler olduğundan şüphe duyduğunuz hesaplarla etkileşime geçmekten kaçının. Bu hesaplar ne vaat ederlerse etsin hiçbir şekilde kişisel bilgilerinizi paylaşmamaya dikkat edin.

Flört uygulamalarında kişisel bilgilerinizi paylaşırken dikkatli olmaya özen gösterin. Bu uygulamalarda iletişim kurduğunuz hesabın sahte bir hesap olma ihtimalini her daim göz önünde bulundurmalısınız.