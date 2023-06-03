İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, Haziran ayında, 13 konserle müzikseverlerle buluşacak. CRR’de, 2023 konser sezonunun ilk yarısı, 24 Haziran’da CRR Senfoni Orkestrası’nın vereceği “Beethoven 9. Senfoni” başlıklı konserle sona erecek.

CRR Konser Salonu’nda, Haziran ayında klasik müzikten caza, Türk müziğinden dünya müziğine uzanan yelpazede 13 konser gerçekleşecek. CRR fuaye etkinlikleri kapsamında ise farklı müzik türlerinde gerçekleşen “Beş Çayı Konserleri”, 14 ve 21 Haziran’da saat 17.00’de ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

CRR’nin klasikleşen diğer fuaye etkinliklerinden, Prof. Dr. Yusuf Örnek ile “Müziğin Ruhu & Felsefe” ve müzikolog Ersin Antep moderatörlüğünde gerçekleşen “Girişte Solda Müzik Söyleşileri” Haziran ayında da ilginç konu başlıkları ve sürpriz konuklarıyla ücretsiz olarak ilgililerini bekliyor olacak.

Barışı Simgeleyen “9. Senfoni” ile Sezona Ara Verilecek

CRR’de, 2023 konser sezonunun ilk yarısının kapanışı, 24 Haziran’da CRR Senfoni Orkestrası’nın “Beethoven 9. Senfoni” başlıklı konseriyle yapılacak. Murat Cem Orhan yönetiminde gerçekleşecek konserde; soprano Hale Soner Kekeç, mezzo-soprano Olga Syniakova , tenor Pavel Valuzhin, bas Göktuğ Alpaşar solist olarak yer alacak.

Senfonik yazının dev yapıtlarından biri kabul edilen, barışı simgeleyen, Ludwig van Beethoven’ın 9. Senfoni’sinin icra edileceği sezon kapanış konserinde; Sibil Arsenyan şefliğinde Vartanants Korosu, İberia Özkan Menaşvili şefliğinde Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu ve Garip Meriç Mansuroğlu şefliğinde Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu da hazır bulunacak.

Her biri kendi alanında ödüllü yerli ve yabancı sanatçıların CRR’de müzikseverlerle buluşacağı Haziran ayı konser ve söyleşi takvimi şu şekilde:

3 Haziran 2023 – Evrim Özkaynak & Yavuz Darıdere & CRR Caz Orkestrası

8 Haziran 2023 – Seyyid Nesimi Divanı - “Men Bu Cihâna Sığmazam'' Nevcivan Özel Project

10 Haziran 2023 - Marco Battaglia – CRR Genç Oda Orkestrası

14 Haziran 2023 – Beş Çayı Fuaye Konseri (17.00)

14 Haziran 2023 - Haïdouti Orkestar - Gypsy Turkish &Oriental Brass Band

15 Haziran 2023 - 3 Hisar Feat. – Sema Moritz

16 Haziran 2023 - Lucy Woodward

17 Haziran 2023 – Girişte Solda Müzik Söyleşileri (18.00)

17 Haziran 2023 - Pietro Bonfilio & CRR Senfoni Orkestrası

18 Haziran 2023 – Fonikler Köyü – Çocuklar ve Büyükler İçin Senfonik Masal (11.30)

21 Haziran 2023 – Beş Çayı Fuaye Konseri (17.00)

22 Haziran 2023 - Munich Philharmonie Chamber Octet

23 Haziran 2023 – Aydın Esen

24 Haziran 2023 – Müziğin Ruhu & Felsefe (16.30)

24 Haziran 2023 – Girişte Solda Müzik Söyleşileri (18.00)

24 Haziran 2023 - Beethoven 9. Senfoni & CRR Senfoni Orkestrası

25 Haziran - CRR Bestecilik Akademisi Konserleri Caz Müziği Bestecilik Akademisi (15.00)

25 Haziran - CRR Bestecilik Akademisi Konserleri Çok Sesli Batı Müziği Bestecilik Akademisi

Konser detayları için: https://crrkonsersalonu.ibb. istanbul/?CRRLang=tr-TR

*CRR’de konserlerin başlama saati 20.00’dir.

*Bilet satışları, CRR Konser Salonu Gişe ve Biletix’ten yapılmaktadır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi