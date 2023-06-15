Çimento Nedir? Çimentonun Tarihi

Çimento, inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan bir yapı malzemesidir. Sertleşme özelliği olan ve bir bağlayıcı görevi gören çimento, kum, çakıl, su ve diğer katkı maddeleriyle karıştırılarak beton ve harç gibi yapı malzemelerinin üretiminde kullanılır. Çimento, yapıların dayanıklılığına katkıda bulunan ve yapı elemanlarını bir arada tutan bir yapıştırıcı özelliği sağlar.Çimentonun kökenleri, antik çağlara kadar uzanır. Mısırlılar, Romalılar, Yunanlılar ve diğer antik medeniyetler, inşaat projelerinde çeşitli bağlayıcı malzemeler kullanmışlardır. Ancak modern anlamda çimento üretimi ve kullanımı, 19. yüzyılda başlamıştır.Çimento üretiminde dönüm noktası, 1824 yılında İngiliz mucit Joseph Aspdin'in portland çimentosunu keşfetmesiyle yaşanmıştır. Portland çimentosu, kireç taşı ve kilin belirli oranlarda öğütülüp kalsine edilmesiyle elde edilir. Bu yeni çimento türü, sertleşme özelliği ve dayanıklılığı nedeniyle hızla popülerlik kazanmıştır.

2023 Perakende Çimento Fiyatları

Gri Çimento Fiyatları

1 Kg Gri Çimento (42,5) 18,00 TL

3 Kg Gri Çimento (42,5) 30,00 TL

5 Kg Gri Çimento (42,5) 60,00 TL

50 Kg (1 Torba) Gri Çimento (42,5) 105,00 TL

Beyaz Çimento Fiyatları

1 Kg Beyaz Çimento (42,5) 9,00 TL

3 Kg Beyaz Çimento (42,5) 20,00 TL

5 Kg Beyaz Çimento (42,5) 38,99 TL

50 Kg (1 Torba) Beyaz Çimento (42,5) 225,00 TL