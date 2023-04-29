Çiğköftem markası ile Türkiye’deki ilk konsept çiğköfte dükkanını açan EM Group, bu kez dünya çapında bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 1993 yılındaki atılımıyla sektörün kurucu markası olan Çiğköftem, yakın bir gelecekte İspanya ve Polonya şubesini de açarak dünyanın 12 ülkesinde 400’ün üzerinde şube ile hizmet veriyor olacak. Bu sene 30’uncu yılına giren EM Group, 30 yaşını tüm dünyadaki şubelerinde aynı anda düzenlenecek bir kampanya ile kutlayacak.



Marka, 30’uncu yılına özel olarak her ayın 30’unda dünyadaki tüm şubelerinden yapılacak çiğköfte alışverişinde bir alana bir bedava konseptini uygulayacak. Buna göre örneğin, 500 gram çiğköfte alana 500 gram, bir kilo çiğköfte alana bir kilo daha çiğköfte bedava verilecek. Gel-al siparişlerde geçerli olacak kampanya 30 Nisan’dan itibaren başlayacak ve yıl boyunca devam edecek. Bir restoran zinciri olarak Çiğköftem’in aynı anda 12 ülkede düzenleyeceği kampanya bu özelliği ile dünyada bir ilk olacak.

Avrupa ve dünyada büyüyor

Kampanyayı değerlendiren EM Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güner, “Çiğköftem her zaman sektöre öncülük etmiştir. Bu nedenle sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde faaliyet gösterilen tüm ülkelerde aynı kurguyla aynı gün yapılacak ilk ve etkili kampanyanın adresi de kuşkusuz Çiğköftem’den başkası olamazdı. Bu kampanyamız ile dünyada daha önce bizim ürünlerimizi tatmamış olan tüketicilerle de buluşmayı umuyoruz” dedi.



Bu yıl şube sayısında yüzde 30, ciroda yüzde 100’lük bir büyüme bekleyen Çiğköftem, hızlı tüketim ürünleri (Fast Moving Consumer Goods-FMCG) sektöründe Avrupa’dan en çok şubesi olan marka olma özelliğine sahip. Çiğköftem, Avrupa’da bu yıl 50, Türkiye, KKTC ve Azerbaycan’da da 90 dolayında yeni şube açmayı planlıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi