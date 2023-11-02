YouTube zam geldi mi? YouTube Premium fiyatları 2023

YouTube Premium fiyatları bireysel kullanıcılar için aylık 29,99 TL'den aylık 57,99 TL'ye, aile paketi için aylık 59,99 TL'den aylık 115,99 TL'ye ve öğrenciler için aylık 19,49 TL'den aylık 37,99 TL'ye yükseldi.

1 Kasım'dan itibaren YouTube Premium, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Şili, Polonya ve Türkiye'de Premium abonelikleri zamlı fiyat tarifesi üzerinden kullanıcılarla buluşmaya başladı. Fiyat değişimi YouTube Premium ve YouTube Music Premium için bireysel, aile ve öğrenci planlarını kapsıyor.

Türkiye'de YouTube Premium fiyatları bireysel kullanıcılar için aylık 29,99 TL'den aylık 57,99 TL'ye, aile paketi için aylık 59,99 TL'den aylık 115,99 TL'ye ve öğrenciler için aylık 19,49 TL'den aylık 37,99 TL'ye yükseldi.

YouTube Premium, kullanıcılarına reklamsız bir izleme deneyimi sunuyor. Bununla birlikte kullanıcılara videolar için yalnızca sesle oynatma özelliği sağlarken, çevrimdışı indirmelere de izin veriyor. Premium'un diğer öne çıkan özellikleri arasında 1080p Premium akış kalitesi, Google Meet'te birlikte izleme ve özellikleri önceden test etme imkanı da yer almakta.