Yerli mobilite teknolojileri Barselona'da düzenlenen "TMWC'23" fuarında tanıtıldı

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, 7-9 Kasım'da Barselona'daki etkinlik kapsamında yapılan Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC) Fuarı'nda 8 yerli firma ve 6 Türk girişimci firmayla yerli sistemler tanıtıldı.

Şehirlerin kentsel mobilite vizyonlarını sürdürülebilirlik etrafında yeniden tanımlamayı hedefleyen, 2021'den bu yana mobilite ekseninde sektör uzmanlarının, firmaların proje, fikir, yazılım ve donanımlarını küresel ölçekte tanıtması ve sergilemesine olanak sağlayan etkinlikle birlikte düzenlenen TMWC Fuarı'nda, 140'tan fazla ülkenin güçlü mobilite firmaları ve girişimcilerini bir araya geldi.

Binden fazla stantta, geleceğin ulaşım sistemlerinden enerji ve sürdürülebilirliğe kadar birçok konu ele alınarak, kentsel lojistik, toplu ulaşım sistemleri, akıllı şehirler ve otomotiv gibi çeşitli alanlarda geliştirilen yazılım ve donanımlar ziyaretçilerle buluşturuldu.

Yerli teknolojilerin de tanıtıldığı TMWC'de, yüksek kaliteli ve optimize edilmiş kamera tabanlı Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) çözümleri geliştirip üreten ve Türkiye’nin yerli arabası Togg’a kamera tedariği sağlayan Büyütech, altyapı-üstyapı uygulamalarına uçtan uca çözüm sağlayan sistem entegrasyonu üreten Intetra, otomotiv endüstrisine yönelik algılama, tespit ve görüntüleme sistemleri konusunda ileri teknoloji geliştiren Saykal Elektronik, trafik güvenliği ve ulaşım için yenilikçi mobilite çözümleri sunan Parabol, başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok sektöre endüstriyel otomasyon konusunda hizmet veren Robo Otomasyon, dijitalizasyon, otonom mobilite, bağlantı teknolojisi ve elektro-mobilite çözümleri üreten Bertrandt Otomotiv, altı ülkede akıllı şehir içi ulaşım araçlarıyla faaliyet gösteren BinBin ve insan odaklı yaşam alanları tasarlayan LG+ Partners ve elektronik kelepçe üreticisi MAHREK, ürünlerini dünya pazarıyla bir araya getirdi.