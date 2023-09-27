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Yeni iPhone 15 Pro Kullanıcılarına Önemli Uyarı: Kılıfsız Kullanmayın!

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Yeni iPhone 15 Pro Kullanıcılarına Önemli Uyarı: Kılıfsız Kullanmayın!
Apple, dünyada adından sıkça söz ettiren bir teknoloji devi. İster bilgisayar, ister telefon olsun, Apple ürünleri tüketicinin gözünde ayrı bir yere sahip. Ancak son dönemde tanıtılan iPhone 15 serisi hakkında kullanıcılara bazı uyarılar geldi. Bu uyarıları dikkate almadığınız takdirde karşılaşabileceğiniz sorunlara hazırlıklı olmanız adına detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Apple, dünyada adından sıkça söz ettiren bir teknoloji devi. İster bilgisayar, ister telefon olsun, Apple ürünleri tüketicinin gözünde ayrı bir yere sahip. Ancak son dönemde tanıtılan iPhone 15 serisi hakkında kullanıcılara bazı uyarılar geldi. Bu uyarıları dikkate almadığınız takdirde karşılaşabileceğiniz sorunlara hazırlıklı olmanız adına detayları sizlerle paylaşıyoruz.

iPhone 15 Serisi Tanıtıldı: Titanyum Kullanımı Öne Çıkıyor

Apple, son etkinliğinde iPhone 15 serisini teknoloji meraklılarıyla buluşturdu. Bu seride; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri olmak üzere dört farklı seçenek tüketicilere sunuldu. En dikkat çeken özelliklerden biri ise Pro ve Pro Max modellerinde kullanılan titanyum malzeme oldu.

Neden Titanyum?

Titanyum, hafifliği ve dayanıklılığı ile bilinen bir malzeme. Uzay ve havacılık sektöründe sıklıkla tercih edilen bu malzeme, 5. derecede titanyum özellikleri taşıyor. Ancak bu değişiklik beraberinde bazı sorunları da getirdi.

Titanyum Çerçeve ve Renk Değişim Sorunu

Apple'dan gelen bilgilendirmeye göre, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerini kılıfsız kullanmak, titanyum çerçevenin renk değişimine uğramasına neden olabilir. Hatta bu değişiklik sadece elle temas etmekle bile meydana gelebilir. Ayrıca ciltteki yağlar da iPhone'unuzun rengini etkileyebilir.

Neden Bu Sorun Yaşanıyor?

Bu sorunun temel sebebi, Pro serisinin paslanmaz çelik yerine daha hafif olan titanyumu tercih etmesi. Bu değişiklik, telefonun hafiflemesini sağlasa da, renk değişimine sebep olabiliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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