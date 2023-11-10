Yeni Galaxy yapay zeka çağı başlıyor: Mobil deneyimi yeniden tanımlamak için Samsung'dan dev adım

Yenilikçi Galaxy yapay zekası (AI), kullanıcılara daha önce hiç yaşamadıkları mobil deneyimler sunmak için geliştirildi. Galaxy AI, kişisel asistanlardan öteye geçerek, günlük mobil deneyimi sadece Samsung'un geliştirdiği cihazlarda değil, bulut tabanlı yapay zeka çözümleriyle de zenginleştiriyor. Bu çözümler, açık kaynak iş birlikleri ve sektör liderleriyle gerçekleştirilen ortaklıklar sayesinde destekleniyor.

Galaxy AI, özellikle telefonun asıl amacı olan iletişim fonksiyonunu geliştiren AI Live Translate Call (Yapay zeka destekli canlı çeviri) özelliği ile dikkat çekiyor. Bu, kullanıcılara kişisel bir çevirmen deneyimi sunarak, farklı dillerdeki insanlarla sorunsuz iletişime imkan tanıyor. Bu özellik telefondaki arama işlevine entegre edildiğinden, üçüncü taraf uygulamaları kullanma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Ses ve metin çevirileri kullanıcı konuşurken gerçek zamanlı olarak yapılıyor ve böylece başka dilde konuşan birini aramak, bir program izlerken tek dokunuşla altyazıları açmak kadar kolay hale geliyor. Bu, Galaxy AI cihazının kendi özelliği olduğu için, içeriği ne olursa olsun özel konuşmalar asla cihaz dışına taşınmıyor.

Galaxy AI, kullanıcının gizliliğini koruyarak, güvenli ve kişiselleştirilmiş bir mobil deneyim sunmayı taahhüt ediyor. Kullanıcılar, telefonlarından bekledikleri her şeyi, yeni bir yapay zeka çağının avantajlarıyla birleştirerek deneyimleyecekler.

Galaxy AI, Samsung cihazlarına entegre edilmiş yapay zeka yeteneklerinin yanı sıra, diğer öncü şirketlerle işbirliği içinde geliştirilen bulut teknolojisi destekli yapay zeka servisleri sayesinde, kullanıcılara daha zengin ve kapsamlı bir mobil deneyim sunacak.

Samsung Electronics Mobil e-Deneyim Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve AR-GE Başkanı Wonjoon Choi, “Mobil teknolojiler, dünyanın dört bir yanındaki insanlara bağlantı, üretkenlik, yaratıcılık ve daha fazlasını sağlayabilecek muazzam bir güce sahip. Ancak yapay zekanın bu yeteneklerinin gerçekten anlamlı bir yansımasını henüz mobil cihazlarda görmedik. Şimdiye kadarki en kapsamlı zeka çözümümüz Galaxy AI, telefonlarımıza atfettiğimiz değeri sonsuza dek değiştirecek” dedi.

Önümüzdeki yılın başlarında sunulacak olan Galaxy AI, sosyal bağlantıların önündeki en yaygın engellerden bazılarını ortadan kaldıracak ve kullanıcıyı iletişimin her zamankinden daha kolay ve üretken olduğu bir dünyaya yaklaştıracak.

Samsung Electronics, gerçek bağlantıları destekleyen ve yeni imkanları kullanıcıların telefonlarında doğrudan açığa çıkaran çığır açıcı deneyimler sunma taahhüdünü sürdürüyor.