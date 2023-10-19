​​​​​​​Yazılımda nitelikli personel ihtiyacı büyüyor

Sosyal Teknoloji Enstitüsü Lideri ve Sözcüsü Murat Kader, Van Teknokent, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen Yazılım Van projesi kapsamında 40 yazılımcı adayı ve 15 akademisyenle bir araya geldi. Yazılım sektörü ve teknoloji okur yazarlığı hakkında oldukça çarpıcı bir seminere imza atan Kader, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin teknolojik kalkınma açısından stratejik önemine dikkat çekerek, özellikle Van gibi sınır hattında bulunan illerin, nitelikli yazılımcı yetiştirme ve teknoloji üssü olma açısından oldukça güçlü potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

Yazılımın Ekonomiye Domino Etkisi

Kader, yazılım dünyasının, ekonomide zincirleme etki yaratma gücünden kaynaklı oldukça stratejik bir konumda olduğunu belirtti ve şöyle devam etti; “Sadece son 10 yılda internet, mobil telefonlar ve artan kurumsal bilişim teknolojileri yatırımlarının etkisiyle oyun, dijital dönüşüm ve mobil uygulamalar gibi birçok dijital sektörün doğuşuna sebep oldu. Bu sektörlerin toplam büyüklüğü, yazılım sektörünün 5 katına yaklaştı ve büyüme hızı yazılım sektörünün en az üç katı seviyesinde. Bir ülkenin ekonomik büyümesi, sektörlerinin dijital dönüşümü, şirketlerinin verimliliği, geleneksel mesleklerin sürekliliği, yazılım sektörünün gelişmesiyle ve yayılmasıyla doğrudan ilişkili.

Yazılımcı İhtiyacı Artıyor

Teknoloji şirketlerinin yazılımcı ihtiyacı sürekli artıyor, ancak aynı hızda yazılımcı yetişmiyor ve arz talep dengesizliği oluşuyor. İşte tam bu nedenlerle harekete geçtik. Yazılımcı yetiştiren organizasyonlara katkılar sunmaya, yazılımcı adaylarına deneyimlerimizi anlatmaya başladık ve yolculuğumuza Türkiye’nin en doğusundaki Van şehrini ziyaret ederek başladık.”

Sosyal Teknoloji Enstitüsü olarak, bölgede daha fazla nitelikli yazılımcı yetiştirilmesi için yerel ve merkezi yönetim yetkilileriyle de görüştüklerini belirten Murat Kader, “STE çatısı altında başlattığımız eğitim-kariyer-istihdam faaliyetlerimizle Türkiye’yi teknoloji üreten bir topluma dönüştürmeyi hedefliyoruz. Özellikle üniversite ve teknokentlerdeki yazılım ekosistemini büyütmemiz ve girişimci potansiyelini doğru yönlendirmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Teknoloji toplumuna dönüşebilmemiz için dijital yetkinliği yüksek insan kaynağına ihtiyacımız olduğunun altını çizen Kader, “Teknolojik kalkınmanın 81 ilde eş zamanlı gerçekleşebilmesi için kamu ve özel sektör liderleri ile omuz omuza çalışıyoruz. Amacımız Türkiye’nin dijital ekonomideki konumunu küresel çapta güçlendirmek. Bu da ancak yazılım ve teknoloji üretiminin günlük hayatımızın bir parçası haline gelmesiyle mümkündür” dedi.

Üniversite ve teknokent ziyaretlerine hız kesmeden devam edeceklerini belirten Murat Kader, yazılım odaklı bir zirve düzenleyeceklerini, bu zirveyle yurt içinden ve yurt dışından yazılım dünyasına ilgi duyan on binlerce üniversite öğrencisiyle, teknokentleri, teknoloji şirketlerinin liderlerini bir araya getirmeyi planladıklarını söyledi.