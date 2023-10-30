Yapay Zekâ Ekosistemi Türkiye Yapay Zekâ Zirvesi’nde Bir Araya Geldi

Türkiye’nin ve bölgenin en kapsamlı yapay zekâ etkinliği olan Türkiye Yapay Zekâ Zirvesi, yapay zekâ ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirdi. Zirvede, “Her Şey Bir Soruyla Başlar” teması ile başarılı sonuçların temelinde yenilikçi düşünme ve bilinmeyene duyulan merak olduğuna dikkat çekilerek inovasyon ve dönüşüm lideri şirketlerin başarılı yapay zekâ uygulamaları incelendi.

Türkiye’deki yapay zekâ farkındalığını artırmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla 2017 yılında kurulan Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI)’nin düzenlediği Türkiye Yapay Zekâ Zirvesi’nin bu yıl altıncısı gerçekleşti. Zirvenin fiziksel olarak yapılan ilk günü binin üzerinde profesyonelin katılımıyla gerçekleşti. Ana Sahne’de ve Yapay Zekâ İnovasyon Sahnesi’nde (AI Innovation Stage) bankacılık ve finans, üretim, sağlık, enerji, sivil savunma, e-ticaret, perakende, otomotiv gibi pek çok farklı sektörün öncü şirketlerinden yeni yapay zekâ uygulamaları ve ekosistemdeki en güncel yenilikler katılımcılarla paylaşıldı.

Etiya, Ford Otosan, Hewlett Packard Enterprise, NVIDIA, Meta, Sambanova, Exodus, Turkcell ve Turkcell Global Bilgi, Artivise, Cypien.ai, Google Cloud, Deloitte, Intel, Robusta, Ron Digital, Wiro’nun desteğiyle hayata geçirilen zirvede Yapay Zeka uygulamaları ve tabii ki günümüzün en popüler konusu olan Üretken Yapay Zekâ (Generative AI) iş dünyası kullanım alanları işlendi. Robotik, dijital dönüşüm, otonom araçlar, siber güvenlik, global yapay zekâ ekosistemleri, ekosistemin ihtiyaçları ve çözümleri, fırsatlar ve riskler önemli deneyim aktarımlarıyla ve başarılı yapay zekâ startuplarının sunumlarıyla incelendi.

Zirve, TRAI Kurucusu Halil Aksu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında günümüzde artık her alanda yapay zekâ olduğunu belirten Aksu şunları söyledi: “Yapay zeka medeniyetimizin işletim sistemi haline gelmiştir. Pek yakında yapay zeka en ince kılcal damarlarımıza kadar ilerlemiş olacak; yapay zekasız bir hayat mümkün olmayacak. Elektrik, içten yanmalı motor, buhar makinesi, internet ve cep telefonu gibi hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelecek.”

Şirketlerin odağında yapay zekâyı rekabetçi üstünlük olarak kullanmak var

Yapay zeka şirketlere çok ciddi rekabet gücü sağlamaktadır. TRAI kurucusu Halil Aksu açılış konuşmasında 2014’ten bu yana bu konuyu vurguladıklarını, önümüzdeki 10 yıl boyunca da vurgulamaya devam edeceklerini ifade etti ve şu sözlerini ekledi: “Yapay zekayı hangi alanlarda kullanacaksınız? Yapay zeka için gerekli veri ve altyapınız var mı? En önemlisi de yapay zeka yetenekleriniz var mı? Bu yetenekler için dünya çapında bir rekabet söz konusu. TRAI 2017’den beri yanınızda, TRAI Akademi, TRAI Consulting ve TRAI Labs ile şirketlere destek olmaya devam edeceğiz.”