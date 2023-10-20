X’e iki yeni Premium abonelik paketi geliyor

Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, bugün X hesabından paylaştığı bir gönderide iki yeni Premium abonelik paketinin yakında geleceğini söyledi. Paketler giriş seviyesi ve üst seviye olarak ikiye ayrılacak. X'te halihazırda bir adet premium abonelik paketi bulunuyor ve fiyatı aylık 8 dolar, Türkiye'de 150 TL. Musk, yaptığı duyuruda daha ucuz olan ancak reklamları azaltmayan yeni bir abonelik katmanının geleceğini söyledi. Gelecek olan bir diğer Premium abonelik katmanı ise daha pahalı olan ve tam reklamsız deneyim sunacak. Mevcut Premium plan, abonelere yarı yarıya azaltılmış reklam görmeyi vaat ediyor.