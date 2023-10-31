vivo, Y serisi ile öğrencilere avantajlı telefon fırsatı sunuyor

Şık tasarıma, güçlü performansa ve Android güncelleme garantisi ile uzun kullanım ömrüne sahip uygun bütçeli telefon sahibi olmak isteyen gençler, uygulama kapsamında vivo’nun Türkiye’de üretilen Y Serisi’nden kendilerine uygun modeli seçebiliyor. vivo; Y36, Y35, Y22s, Y27, Y17s ve Y16 modelleri ile kullanıcılara seçim yapabilecekleri geniş bir avantajlı akıllı telefon yelpazesi sunuyor.

Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin karar, Resmî Gazete'de yayımlandı. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek kararname ile, üniversite öğrencilerine satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan cep telefonu satın alımlarında 5.500 TL destek verilecek.

Uygulama kapsamında öğrencilerin avantajlı alabilecekleri telefonlar arasında, vivo’nun üretimini Türkiye Gebze fabrikasında gerçekleştirdiği Y serisi modelleri de yer alıyor. vivo, Y Serisi altında öğrencilere Y36, Y35, Y22s, Y27, Y17s ve Y16 modellerinden oluşan geniş bir yelpaze sunuyor. Hükümetin öğrencilere vereceği desteğin yanında vivo ayrıca Y16, Y17s, Y27 ve Y35 modellerini myvivoshop.com’dan satın alan kullanıcılara 500 TL sepet indirimi ve400 TL kupon desteği olmak üzere toplam 900 TL ekstra destek veriyor.

Geniş kapasitesi ile Y35 sınırları ortadan kaldırıyor

Şık ve zarif tasarımı gelişmiş teknoloji ile buluşturan Y35, kullanıcılara güçlü Snapdragon 680 SoC işlemcisiyle yüksek performans, 8 GB RAM'i ile de yüksek hız sunuyor. Y35’in kullanıcıların fotoğraf, video ve oyunlarını diledikleri kadar uzun süre güvenle saklamalarına olanak veren 256 GB depolama alanını 1 TB’a kadar genişletmek de mümkün. 8 GB'a kadar boş olan ROM alanı genişletilmiş RAM olarak kullanılarak uygulamalar arasında daha sorunsuz geçiş yapılabiliyor, tüm uygulamalar tereddütsüz indirilip donma yaşamadan çalıştırılabiliyor. Kusursuz görüntü ve keyifli bir izleme deneyimi sunan Y35 ile kullanıcılar 7 saatin üzerinde aralıksız oyun oynayabiliyor, 14 saatin üzerinde HD film izleyebiliyor. 5000 mAh uzun ömürlü pili, 18 W hızlı sarjı ve yapay zekâ destekli güç tasarrufu teknolojisi sayesinde cihaz yüzde 100 şarj edildiğinde yaklaşık 2 gün açık kalabiliyor. Telefon toza karşı IP5X ve suya karşı IPX4 sertifikalarına da sahip.

Estetik ve performans bir arada: Y27

Gücünü MediaTek Helio G85 işlemcisinden alan 4G destekli vivo Y27, Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. 6 GB RAM + 6 GB Sanal RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sayesinde kullanıcılar telefonlarına istedikleri kadar uygulama, video, fotoğraf ve belgeyi indirme ve saklama imkânı buluyor. Cihazın depolama alanı MicroSD kart desteği ile 1 TB’a kadar da artırılabiliyor. 5000 mAh batarya ve 44W hızlı şarj desteği ile telefon gün boyu priz arama derdi olmaksızın kesintisiz kullanılabiliyor.

Uygun fiyata ideal seçenek: Y17s

4G destekli vivo Y17s, Android 13 işletim sistemi ve FunTouch OS 13 kullanıcı arayüzü üzerinde çalışıyor. MediaTek Helio G85 işlemciye sahip olan telefon 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Cihazın depolama kapasitesi MicroSD kart desteği ile 1 TB’a kadar artırılabiliyor. 5.000 mAh kapasiteli büyük bataryası ile telefon YouTube üzerinden 20 saate yakın video izleme imkânı veriyor. Çift SIM kart desteği sunan telefonun su sıçramalarına karşı IP54 dayanıklılık sertifikası da bulunuyor.

Cep dostu: Y16

MediaTek P35 sekiz çekirdekli işlemci ve 4 GB RAM ile güçlendirilen Y16, kullanıcıların günlük işlerini ve eğlence ihtiyacını kolaylıkla karşılıyor. 4GB+4GB Genişletilmiş RAM 3.0 ve 64GB ROM kapasitesine sahip Y16’nın belleği, üçlü kart yuvası sayesinde 1 TB'a kadar da genişletilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar sevdikleri müzik, film, fotoğraf ve videolar için daima boş yere sahip oluyorlar. Telefonun 6,51 inç boyutundaki Halo FullView™ ekranı hem videolar hem de oyunlar için en iyi görüntülemeyi sunuyor. 5MP selfie kamera, 13MP ana kamera ve 2MP makro kameradan oluşan kamera seti ve yapay zekâ desteği ile telefon kullanıcıların fotoğraf ve videolar için tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

vivo Y Serisi, Android güncelleme garantisi ile geliyor

vivo kullanıcılara güncel, güvenli, istikrarlı ve sorunsuz bir akıllı telefon deneyimi sunmak için Y serisindeki tüm modellerini iki büyük Android Güncelleme garantisi ve üç yıla kadar Android Güvenlik Güncelleme garantisi ile satışa sunuyor. Tüketiciler ayrıca seçtikleri vivo telefonlarını myvivoshop.com üzerinden satın aldıklarında 2 yıl zorunlu üretici garantisine ek 1 yıl ekstra ücretsiz üretici garantisine de sahip oluyor.