vivo, amiral gemisi X100 Serisi ile performans ve akıllı telefon fotoğrafçılığında sınırları zorluyor

vivo, profesyonel fotoğrafçılık yetenekleri ve güçlü performans sunmak üzere tasarladığı yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi X100 ve X100 Pro'nun global lansmanını gerçekleştirdi. X100 serisi, vivo ve ZEISS ortaklığında geliştirilen Görüntüleme Sistemi’ne önemli iyileştirmeler getiriyor. Her iki model de güçlü MediaTek Dimensity 9300 ve özelleştirilmiş görüntüleme çipiyle ve kusursuz performans için gelişmiş batarya kapasitesiyle geliyor. Çok yönlü ZEISS APO Hareketli Telefoto Kamerası ve 1 inç boyutunda ZEISS ana kamerası bulunan vivo X100 Pro; çarpıcı, sinema benzeri video kalitesi için 4K Sinematik Portre Videoyu destekliyor.

X serisinin güçlü kamera özellikleri X100 Serisi’nde daha da ileri gidiyor

ZEISS iş birliği ile oyunun kurallarını değiştiren yenilikler sunan vivo X100 Serisi, kullanıcıların zorlu uzun mesafeli ve yakın odaklı çekimler de dahil olmak üzere tüm senaryolarda son derece net fotoğraflar çekmelerine olanak veren donanım ve yazılımlarla destekleniyor.

X100 Pro 1 inç 50MP ZEISS ana kamerası, 50MP ZEISS APO hareketli telefoto kamerası ve 50MP Süper geniş açılı kamerası ile dikkat çekiyor. X100 de 50MP VCS gerçek renkli ana kamera, 64MP ZEISS telefoto kamera ve 50MP süper geniş açılı kamera ile geliyor. Güçlü ZEISS APO Hareketli Telefoto Kamera, mükemmel makro çekimler için ZEISS'ın yeni Vario-Apo-Sonnar standartlarıyla ve yakın uzak fark etmeksizin tüm çekimlerde yüksek kaliteli görüntüleme sağlayan karmaşık bir mekanik tasarım olan ZEISS Hareketli Öğeler Tasarımı ile geliyor. Bu tasarım, 6X'ten 10X'e kadar çeşitli senaryolarda yüksek görüntü kalitesi sağlamak için f/2,5 diyafram açıklığıyla yeni bir standart belirliyor. Makro fotoğrafçılığa olanak tanıyan ZEISS Hareketli Öğeler Tasarımı, kullanıcıların X100'de 15 cm ve X100 Pro'da 18 cm kadar son derece yakın mesafeden çekimler yapmasına olanak tanıyor. X100 Pro’nun dünyanın APO sertifikasına sahip ilk görüntüleme sistemi olma özelliğini taşıyan merceği, renk sapmasını ve buna bağlı görüntü netliği sorunlarını önemli ölçüde azaltıyor. Optik Hassas Kalibrasyon özelliği de X100 Pro'nun ana ve telefoto kameralarının tutarlı görüntü keskinliği ve kalitesi sunmasını sağlayarak görüntü kalitesini desteklerken hem ana hem de telefoto kameralarda SLR düzeyinde görüntü sabitleme özelliği de görüntü kalitesini üst seviyeye taşıyor. Hem X100 hem de X100 Pro'nun, ışık geçirgenliğini önemli ölçüde artıran ve ışık yansımasını azaltırken renkleri doğru bir şekilde yeniden üretmeye yardımcı olan, böylece kullanıcıların karmaşık ışık koşullarında bile net görüntüler yakalamasına olanak tanıyan gelişmiş yansıma önleyici kaplama teknolojisi ZEISS T* Kaplama ile uyumlu olduğu onaylandı.

Telefoto donanımı ve yükseltilmiş vivo Origin Görüntüleme Motoru tarafından desteklenen X100 serisi gün batımı ve gün doğumu fotoğrafçılığında sektör lideri yetenekler için de optimize edildi. vivo Origin Görüntüleme Motoru görüntü kalitesine, renk tonuna ve bilgi işlem süreçlerine getirdiği iyileştirmeler ile belirli güneş senaryolarını belirleyerek ve sahneyi doğru bir şekilde yakalayarak birbirinden etkileyici gün batımı veya gün doğumu fotoğrafları çekilmesine yardımcı oluyor.

Gelişmiş portre ve gece fotoğrafçılığında çift amiral gemisi çip işleme desteği

Çığır açan mobil fotoğrafçılık özellikleri, ZEISS imzalı yeni bokeh efektleri ve portre ve gece çekim yeteneklerinde yapılan yükseltmelerle donanım özelliklerinin ötesine geçerek kullanıcıların hareket halindeyken profesyonel kalitede görüntüler ve videolar çekmesine, oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanıyor.

X100 Pro, enerji verimliliği oranında %30 artış sağlayan 6nm sürecini benimseyen özelleştirilmiş vivo V3 Çip ile portre videografisinde gelişmiş iyileştirmelere olanak tanıyor. Cihaz akıllı telefonlarında zahmetsiz şekilde yaratıcı içerik çekmek ve düzenlemek isteyen kullanıcılar için 4K Sinematik Portre Videosu özelliğine sahip ilk Android akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Bu özellik sayesinde odak otomatik olarak kayıyor ve çekim sırasında nesneyi takip ederek daha sinematik bir his yaratıyor. Kullanıcılar ayrıca ZEISS sinematik video bokeh stilini uygulamak için yeni 4K Sinematik Portre Videosu özelliğinden de yararlanabiliyorlar. 4K Sinematik Portre videolarının sonradan düzenlenmesine olanak tanıyan özellik sayesinde de kullanıcılar bokeh efektlerine ve stillerine kolayca ince ayar yapabiliyorlar.

X serisinde akıllı telefonlarda profesyonel seviyede fotoğrafçılığı mümkün kılma arayışını sürdüren vivo X100 ve X100 Pro ile bu kez portrelere yepyeni bir bakış açısı getiriyor. X100 serisi kullanıcıların ister seyahat fotoğrafları ister sanatsal fotoğraflar çekmek, isterlerse de sadece evde neşeli anları yakalamak için 100 mm’ye kadar odak uzunluklarıyla profesyonel portreler çekmelerine olanak tanıyan ZEISS Çok Odaklı Profesyonel Fotoğrafçılık özelliği ve ZEISS Stil Portre paketinin 1970'lerin ortasındaki ZEISS klasik yüksek hızlı sinema lensinden ilham alan ayırt edici dairesel üçgen bokeh efektinden esinlenen yeni üyesi ZEISS B-Speed Style Bokeh özelliği ile geliyor.

Çift Amiral Gemisi İşlemci ile performans doruğa çıkıyor

X100 ve X100 Pro, bir adet vivo özelleştirilmiş görüntüleme çipi ve performansta önceki modele oranla büyük bir sıçrama sunan amiral gemisi sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 9300 CPU’yu içeren Çift Amiral Gemisi İşlemci ile geliyor. X100’de vivo V2 işlemci, X100 Pro da en yeni vivo V3 işlemci kullanıldı. vivo'nun özelleştirilmiş görüntüleme çipleriyle desteklenen X100 ve X100 Pro, sorunsuz oyun deneyimi için Oyun Çerçevesi Enterpolasyonu sunarken, X100 Pro üstün görsel deneyim sunan Süper Oyun Çözünürlüğü ile bu alanda bir adım daha ileri gidiyor.

X100 Serisi, Negatif Elektrot Grafit Yeniden Yapılanma teknolojisi, Elektrot Soğuk Pres Tekniği ve Mikrometre Lazer Dizi Dağlama İşlemi adlı endüstri devrimi niteliğinde üç önemli teknoloji aracılığıyla büyük kapasiteli bataryayı hızlı şarjla başarılı bir şekilde dengeliyor ve önceki nesillere kıyasla genel enerji yoğunluğunda %8,3'lük bir artışa ulaşıyor. 5.000 mAh (TYP) batarya ile gelen X100, 120 W'a kadar Çift Hücreli FlashCharge'ı; 5.400 mAh (TYP) batarya ile gelen X100 Pro da 100 W'a kadar Çift Hücreli FlashCharge'ın yanı sıra kablosuz FlashCharge'ı destekliyor.

vivo, X100 Serisi’nde LTPO Göz Koruma Ekranı ve yenileme hızını parmak kaydırma hızına göre dinamik olarak ayarlayan ve çerçeve başına kare hızları oluşturan vivo’ya özel V Kare Hızı Yönetim Sistemi ile kullanıcıların görsel deneyiminde çıtayı yükseltiyor. V Kare Hızı Yönetim Sistemi hem akıcı bir deneyim sağlıyor hem de güç tüketimini de azaltıyor. Daha geniş bir her zaman açık ekran alanına sahip olan ekran, 3.000 nit'e kadar yerel zirve parlaklığına ulaşabiliyor. Böylece ekrandaki içerik parlak güneş ışığı altında bile görünür kalıyor.

X100 serisi kullanıcı deneyimini daha sorunsuz performans, daha fazla kişiselleştirme ve daha gelişmiş güvenlik ile daha da geliştiren en yeni Funtouch OS 14 üzerinde çalışıyor. Yeni işletim sistemi, arka plan işlemlerini optimize eden RAM Tasarrufu, zahmetsiz çoklu görev için Mini Pencere ve daha yumuşak görsel geçişler için Hareket Bulanıklığı gibi çeşitli özellikler sunuyor.

Birinci sınıf tasarım ile sade şıklık ve dayanıklılık

X100 serisi; X serisinin hafif, ikonik, şık tasarım estetiğini sürdürüyor. Kamera modülünün etrafında Güneş halesi ve Ay halesi tasarımını yansıtan, haleyi andıran halka şık ve temel tasarım öğesi olarak dikkat çekiyor. Havacılık sınıfı paslanmaz çelikten üretilen bu halka, üst düzey mekanik saatleri andıran güneş ışığı dokusuyla telefonun tasarımına minimalist ve lüks bir dokunuş katıyor. Aşınmaya, yüksek sıcaklığa ve korozyona dayanıklı bu malzeme, şıklığın yanı sıra telefonun dayanıklılığına da katkı sağlıyor. Mavi, siyah, beyaz ve turuncu renk seçenekleri ile gelen X100 Serisi IP68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılığını belgeliyor.