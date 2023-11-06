Ünlü rap sanatçısı Ceza, İstanbul’da düzenlenecek 2023 PUBG MOBILE Dünya Kupası’nda sahne alacak
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Türk rap müziğinin efsane isimlerinden Ceza, İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek olan 2023 PUBG MOBILE Dünya Kupası’nda (PMGC) izleyicileri coşturacak. Biletix ve Biletino üzerinden satışa çıkan PMGC biletlerinin fiyatları, avantajlı döneme özel 60 TL’den başlıyor
Dünyanın en büyük espor organizasyonlarından olan 2023 PUBG MOBILE Dünya Kupası için geri sayım başladı. PUBG MOBILE Espor da ilk defa İstanbul’da düzenlenecek ve espor festivaline dönüşecek olan bu büyük etkinlik için oyun severleri heyecanlandıracak bir duyuruya imza attı. Yapılan açıklamaya göre rap sanatçısı Ceza, 8 – 10 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek PUBG MOBILE Dünya Kupası’nın ilk gününde sahne alacak. Buna ek turnuvanın her gününde farklı isimler, çeşitli performanslar da düzenleyecek.
Kaynak:
Bilim-teknoloji