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Türkiye'nin yerli otomobili Togg Fransa'da sergileniyor

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Türkiye'nin yerli otomobili Togg Fransa'da sergileniyor
Türkiye'nin yerli ve tamamen elektrikli otomobili Togg, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Türkiye Fuarı'nda sergileniyor.

Strazburg'da 3-5 Kasım'da gerçekleştirilen fuar kapsamında Türk kültürü ve yemeklerinin yanı sıra Anadolu'nun yöresel halk oyunları tanıtılıyor.

Çok sayıda Fransız ve Türk vatandaşının ziyaret ettiği Türkiye Fuarı'nda sergilenen Togg büyük ilgi topluyor.

Yerli üretim Togg'un renkleri Türkiye'nin coğrafyasından esinlenerek belirlendi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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