Türkiye'nin yerli otomobili Togg Fransa'da sergileniyor

Strazburg'da 3-5 Kasım'da gerçekleştirilen fuar kapsamında Türk kültürü ve yemeklerinin yanı sıra Anadolu'nun yöresel halk oyunları tanıtılıyor.

Çok sayıda Fransız ve Türk vatandaşının ziyaret ettiği Türkiye Fuarı'nda sergilenen Togg büyük ilgi topluyor.

Yerli üretim Togg'un renkleri Türkiye'nin coğrafyasından esinlenerek belirlendi.