Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısının sırrı

Komisyon Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki komisyon üyelerini ziyaretlerinde SSB Başkanı Haluk Görgün karşıladı. Görgün, komisyon üyelerine Türk savunma sanayi ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezdirdi, projeler hakkında bilgi verdi.

Akar, burada yaptığı konuşmada, Görgün'ün ASELSAN Genel Müdürlüğü görevinin ardından SSB Başkanı olmasının sektör açısından büyük bir kazanım olduğunu ve hizmet bayrağını çok daha ileriye götüreceğine inandığını söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde çok önemli bir noktaya geldiğini vurgulayan Akar, hafif silahlar sınıfı örneğiyle bu gelişimi anlattı. Akar, şöyle konuştu:

"Hafif silah diye tabir ettiğimiz yani tabanca, makineli tabanca, makineli tüfek, otomatik tüfek, kesin nişancı tüfeği, bombaatarlardan oluşan silah ailesinde yapamayacağımız şey yok. Ötesi bunlar şu anda ihraç ediliyor, Avrupa ve Amerika ordularında ve polisinde bunlar kullanılıyor. Dolayısıyla müthiş bir ilerleme var. Kendimize güvenelim, dikleşmeyelim, dik duralım. Bazen özellikle gençlerde 'Biz yapabiliyor muyuz' şeklinde şeyler oluyor. Arkadaşlar gemi, helikopter, uçak vesaire yapıyoruz. Allah arkadaşlarımızın yolunu açık etsin."

"Yetmez daha çok çalışacağız"

Haluk Görgün de güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanması yanında sektördeki tüm bileşenleri regüle eden bir vazifeleri bulunduğunu söyledi.