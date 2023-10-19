Türkiye Yapay Zekâ Zirvesi haftaya başlıyor

Türkiye’nin ve bölgenin en kapsamlı yapay zekâ etkinliği olan zirvede; üretimden perakendeye, sağlıktan finansa, otomotivden savunma sanayisine, iş yapış şekillerinden müşteri deneyimine, hata önlemeden güvenliğe Generative AI-Üretken Yapay Zekâ’nın sektörel uygulamaları, popülerliğin ötesinde tüm yönleriyle ele alınıyor.

Türkiye Yapay Zekâ Ekosistemi’nin gelişmesine öncülük eden ekosistem inisiyatifi olan Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI) 26-27-28 Ekim 2023 tarihlerinde Küresel Yapay Zekâ Ekosistemi’ne öncülük eden şirket liderleri, yapay zekâ uzmanları, startupları, yatırımcıları ve karar vericileri altıncı yılında da bir araya getiriyor. Zirve, küresel başarılara imza atan projelerin başlangıç noktasının, küresel başarı vizyonu taşıyan bir soru olmasından yola çıkarak “Her Şey Bir Soru ile Başlar” teması ile gerçekleştiriliyor.

26 Ekim’de Levent Wyndham Grand Otel’de düzenlenecek olan zirvenin ilk gününde bankacılık ve finans, üretim, sağlık, enerji, telekom, savunma sanayi, e-ticaret ve perakende, sağlık, otomotiv sektörlerinde, tüm yönleriyle Üretken Yapay Zekâ (Generative AI) uygulama ve kullanım alanları, robotik, otomasyon, dijital dönüşüm, bağlantılı ve otonom araçlar, siber güvenlik, global yapay zekâ ekosistemleri, ekosistemlerin ihtiyaçları ve çözümleri, yapay zekâ eğitimleri, başarılı yapay zekâ startupları inceleniyor.

Farklı sektörlerden karar verici seviyede olan zirve katılımcıları, farklı sektör lideri yerli ve global şirketlerin yenilikçi projeleri ve başarı öykülerini birinci elden dinleme fırsatı yakalıyor. Zirvede yapay zekâ ekosisteminin en önemli 150’den fazla konuşmacısıyla 50’nin üzerinde oturumda, dijital dönüşümün, şirketlerin yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilir ekonomik büyümeye etkisi de derinlemesine inceleniyor.

Yapay Zekâ İnovasyon Sahnesi

Zirvenin ilk gününde Yapay Zeka İnovasyon Sahnesi (AI Inovation Stage) yapay zekâ startup ekosistemiyle ilgili detaylı bilgi sahibi olunmasına fırsat sunuyor. Startupların projelerini, vizyonlarını ve sektöre yön verecek yeniliklerini sergileyeceği sahne, bölgenin en etkili yatırımcılarının nitelikli yapay zeka startuplarına erişimi için de ev sahipliği yapıyor. Yapay Zekâ İnovasyon Sahnesi, dijital dönüşümünü hızlandırmayı amaçlayan öncü şirket liderlerinin de küresel başarılara imza alma potansiyeline sahip startuplarla ekonomik değeri en yüksek işbirlikleri yapabilmeleri için önemli bir fırsat olma özelliği taşıyor.

Zirvenin ikinci ve üçüncü günleri ücretsiz, çevrimiçi ve herkese açık

Zirvenin ikinci ve üçüncü günleri ücretsiz, çevrimiçi ve herkesin katılımına açık olarak gerçekleştiriliyor. Akademisyenlerin, küresel ekosistemden konuşmacıların katılımıyla yapay zekâ alanındaki gelişmeler, yurt içinden ve yurt dışından farklı sektörlerden inovatif projeler ile önemli deneyim aktarımları online etkinliklerle sağlanıyor. Zirvenin üçüncü günündeyse TRAI Akademi ve farklı kurumların akademileriyle yapay zekâ eğitim programlarına odaklanılarak katılımcılara bilgi ve becerilerini genişletme olanağı sunuluyor.

Zirveye Kimler Katılmalı?

Yapay zekâ alanında çalışan, yapay zekânın sektörel uygulamaları, başarı ve başarısızlık hikayeleri hakkında soruları olan, yaptığı işlere yapay zekâ ile nasıl bir değer katabileceğini merak eden profesyoneller ile yapay zekâ konusunun hem teknolojik hem de sosyal izdüşümleri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen, tecrübe paylaşımlarından faydalanmak isteyen herkes katılmalıdır.