Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe: Doğal afetler; kişisel verilerimizi savunmasız hale getiriyor

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) işbirliğiyle düzenlenen "2023 Kişisel Verileri Koruma Zirvesi", hukuk ve bilişim alanında uzmanları bir araya getiriyor. Etkinlik 20 Eylül Çarşamba günü KVKK Ana Konferans Salonu'nda gerçekleşecek ve "Veri Yönetişiminde Küresel Gelişmeler" ana temasıyla düzenlenecek.

Rahmi Aktepe: “Vatandaşlar bilinçsiz bir şekilde bir tıklamayla tüm verilerini paylaşıyor”

Kişisel verilerin korunmasının sadece devletlerin değil tüm vatandaşları da maddi ve manevi yönden etkilediği için Türkiye açısından da artık küresel çapta ele alınması gereken bir konu olduğuna dikkat çeken TBD Başkanı Rahmi Aktepe şunları söyledi: “Kişisel verilerimizin kendi arzumuz ile üçüncü kişilerle paylaşılması artık bir cep telefonundan ya da bir internet sitesinden okumadan verdiğimiz onaylar ile gerçekleşiyor. Vatandaşlar bilinçsiz bir şekilde tüm verilerini paylaşıyor. Hiç tanımadığımız numaralar bizimle iletişime geçiyor ve iş teklifleri yapıyor; bizim ve ailemiz hakkında detaylı bilgilere sahip oluyor ve bizleri telefonla tehdit ederek maddi zararlara uğratıyor.

Son yıllarda asrın felaketi olarak adlandırılan Şubat depremlerinden doğal afetlere kadar bir çok doğa olayında özellikle sosyal medyanın bu kadar öne çıkması kişisel verilerimizi de tehdit ediyor, savunmasız bırakıyor. Kişisel verilerimiz rızamız dışında dolaşıma sokuluyor. Tüm bunlara karşı vatandaş ne yapacağını bilmiyor. Burada bizim gibi kurumlara çok büyük iş düşüyor. Bu ve benzeri etkinliklerle halkı bilinçlendirmeye ve farkındalığını arttırmaya devam etmemiz gerekiyor.

Bunun yanında AB Veri Mevzuatı, bulut bilişim ve yapay zekâ uygulamalarında kişisel verilerin korunması konuları da Türkiye için acil ele alınması ve çözümler üretilmesi gereken başlıklar arasında yer almaktadır. Hukuk ve bilişim alanında bir çok uzmanla bu önemli konuları Kişisel Verileri Koruma Zirvesinde masaya yatıracağız."

Kişisel verilerin gizliliği dijital dünyada daha önce hiç olmadığı kadar önemli

Dijitalleşmenin hızla ilerlediği bir dönemde, kişisel verilerin güvenliği ve gizliliği daha önce hiç olmadığı kadar önem kazandı. Günlük hayatta artık vazgeçilmezimiz olan cep telefonları, akıllı saatler, yapay zeka, bulut bilişim teknolojileri kişisel verilerimizin saklandığı ve işlendiği platformlar haline geldi. Bu nedenle, bilişim teknolojilerine ve cihazlara olan güven ve kişisel verilerimizin nasıl korunması gerektiği soruları gün geçtikçe daha fazla önem taşımaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Zirvesi 2023, AB Veri Mevzuatından bulut bilişime, doğal afetlerden insani yardım süreçlerine, yapay zekadan cep telefonlarına kadar bir çok konuda kişisel verilerin korunması amacıyla toplumun bilinçlenmesine katkıda sunmayı hedefliyor. Zirve, katılımcılara küresel düzeyde veri yönetişimi konusundaki son gelişmeleri ve en iyi uygulamaları sunma fırsatı sağlayacak.

Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı amaçlarken, KVKK ile ilgili çözüm bekleyen konuların tartışılmasının yanı sıra, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (General Data Protection Regulation - GDPR) uyumluluğu gibi uluslararası standartlar da masaya yatırılacak. Hızla gelişen sayısal dönüşüm teknolojilerinin etrafında, kişisel verilerin korunması ile ilgili geleceğe yönelik öngörüler ve ekonomik etkiler de zirvede tartışılacak. Bu tartışma süreç, teknoloji, yasal mevzuat ve sosyal boyutlarıyla değerlendirilecek.

Zirvede, hukuk ve bilişim alanlarında uzman birçok kişi bir araya gelecek ve şu önemli konular ele alınacak:

AB Veri Mevzuatı Bağlamında Kişisel Veri Yönetimi ve Küresel Gelişmeler: Kişisel verilerin yönetimi, uluslararası düzeydeki gelişmeler ve AB veri mevzuatı bağlamında ele alınacak ve katılımcılara geniş bir bakış açısı sunulacaktır. Doğal Afetlerde ve İnsani Yardım Süreçlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi: Doğal afetler ve insani yardım süreçleri sırasında kişisel verilerin nasıl işleneceği ve korunması gerektiği konusu, uzmanlar tarafından detaylı olarak ele alınacaktır. Bulut Bilişim ve Yapay Zekâ Uygulamalarında Kişisel Verilerin Korunması: Bulut bilişim ve yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte, kişisel verilerin bu teknolojilerde nasıl korunacağı ve işleneceği konuları incelenecektir.

PROGRAM:

09:30 – 10:00 Kayıt / Çay Kahve İkramı

10:00 – 10:05 İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

10:05 - 11:00 Açılış Konuşmaları ve Protokol

10:05 - 10:20 Rahmi AKTEPE, TBD Genel Başkanı

10:20 - 10:35 Prof. Dr. Faruk BİLİR, KVKK Başkanı

10:35 - 10:50 Yılmaz TUNÇ, T.C. Adalet Bakanı

10:50- 11:00 Ana Sponsor Konuşmaları

10:50 - 11:00 Mehmet Ali KÖKSAL, KPO+ Yönetici Ortak

11:00 - 12:30 AB Veri Mevzuatı Bağlamında Kişisel Veri Yönetimi ve Küresel Gelişmeler

Moderatör: Ali YAZICI, TBD Genel Başkan Yrd.

Tuğba YİĞİT, KVKK, Hukuk İşleri Daire Başkanı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Genel Veri Koruma Tüzüğünün Karşılaştırılması

Dr. Cemal GEMCİ, Cyberverse Teknoloji A.Ş. CEO, Kişisel Veri Yönetiminde Uyum Yazılımı Kullanımı Faydaları

Av. Halil Murat BERBERER, TBD İcra kurulu Başkan Yardımcısı, AB Dijital Hizmetler Yasası ve Etkileri

Av. Yaren ERDEM, RDM Hukuk, BMYD Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı, AB Dijital Piyasalar Yasası

Av. Işıl Selen DENEMEÇ, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, AB Veri Yönetişim Yasası

İbrahim Çallı, DECE Yazılım Satış ve Pazarlama Müdürü, KVKK/GDPR Uyumluluğu Kapsamında Veri Keşfi ve Sınıflandırmanın Önemi

12:30 – 13:30 YEMEK

13:30 – 15:00 Doğal Afetlerde ve İnsani Yardım Süreçlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi

Moderatör: Dr. Ayşenur KURTOĞLU, KVKK Kurul Üyesi

Ersin CAN, KVKK, Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı, Dijital Dünyada Mahremitin Önemi ve Veri İhlallerinin Olumsuz Sonuçları

Av. Ilgın Müftüoğlu YAZICI, Hacettepe Teknokent Hukuk Müşaviri, Doğal Afetlerde Sosyal Medyanın Rolü ve Mahremiyet

M. Hakan ERİŞ, Eriş Avukatlık Bürosu, Afetlerde, Çocuklar ve Diğer Dezavantajlı Grupların Kişisel Veri Mahremiyeti

Serdar ÖZ, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü

15:00 – 15:30 ÇAY KAHVE ARASI

15:30 – 17:00 Bulut Bilişim ve Yapay Zekâ Uygulamalarında Kişisel Verilerin Korunması

Moderatör: Murat Osman KANDIR, TBD Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi