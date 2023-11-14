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Türk savunma sanayisinde yerli ve milli fiber optik dönemi

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Türk savunma sanayisinde yerli ve milli fiber optik dönemi
Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) üretilen fiber optik kablolar, kritik test ve kabullerden başarıyla geçerek yerli ve milli savunma sanayisinde kullanılmaya başlandı.

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) üretilen, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu ve pek çok sektör için büyük öneme sahip fiber optik kablolar, kritik test ve kabullerden başarıyla geçerek yerli ve milli savunma sanayisinde kullanılmaya başlandı.

Bilkent Üniversitesi UNAM baş araştırmacılarından Doktor Öğretim Üyesi Bülend Ortaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tek fiber optik preform üretim altyapısına ve optik fiber çekim kulesine sahip UNAM'da 14 yıl süren AR-GE çalışmaları sonucunda birçok alanda kullanmak üzere fiber optikler geliştirdiklerini anlattı.

Ortaç, UNAM'daki son AR-GE çalışmaları sonucunda, 1980'lerden beri sadece birkaç ülkede üretilebilen polarizasyon korumalı (PM) fiber optikleri üretmeye başladıklarını ve bunların da savunma sanayisi için gerekli tüm kritik testlerden başarıyla geçtiğini bildirdi.

PM fiber optiklerin geliştirilmesinin zorlu süreç gerektirdiğini belirten Ortaç, şöyle konuştu:

"Saç telinden daha ince yapıdaki fiber optik kablonun üretimi, yüksek teknoloji gerektiriyor. Kritik bir teknoloji olduğundan, kompozit yapıyı nasıl üretebileceğinizle ilgili herhangi bir yazılı doküman literatürde ya da herhangi bir kaynakta yoktu. Bu yüzden fiber optik kabloların üretimi yıllar sürdü. Bu süreçte 130 farklı reçete denedik ve sonunda başarılı olduk. Böylece Türkiye, özellikle savunma sanayisi için kritik önemdeki bu yüksek teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeden biri oldu."

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