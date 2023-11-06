Türk savunma sanayisi insansız sistemlerde ilke imza attı

insansız otonom kara aracı BARKAN'ı güvenlik güçlerinin kullanımına sunan HAVELSAN, araca yeni yetenekler kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yıl içerisinde ROKETSAN'a ait güdümlenebilir mini füze METE ile BARKAN 1 aracından atış gerçekleştirilirken bu kez BARKAN 2'den ilk kez kamikaze mühimmat atışı yapıldı. BARKAN, "kamikaze insansız hava aracı (İHA)" olarak da nitelendirilen dolanan mühimmat entegrasyonu ile sınıfında ilk olma özelliğini kazandı.

BARKAN 2 ile 15 kilometre yarıçaplı bir bölgede görev ve faaliyet icra edilirken tek kuleye bağlı, aynı anda atış yapılabilen hidrojen destekli iki lançerli sistemden (bir lançer lazer güdümlü sistem, bir lançer dolanan mühimmat) Gürbağ Savunma'ya ait keşif gözetleme ve kamikaze amaçlı dolanan mühimmatın atışı başarı ile gerçekleştirildi.

Tek kuleden insansız kara aracı üzerinden bu tip mühimmat ve çoklu lançer atışı, uluslararası arenada bir ilk olarak kabul ediliyor.

Atışı yapılan dolanan kamikaze mühimmat, elektrikli tahrik sistemi, 3000 metre uçuş irtifa yüksekliği, 40 dakika havada kalma süresi ile 15 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Geçen aylarda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine de giren BARKAN'a modüler yapısı sayesinde farklı faydalı yükler hızlı biçimde entegre edilebiliyor.