Türk bilim insanlarından yeni rapor: Antarktika'da Türkiye büyüklüğünde buz eridi

Gezegenin en soğuk ve kurak kıtası olarak nitelendirilen Antarktika'da bu yıl yapılan ölçümler sonucundaki çıkan raporda, Türkiye büyüklüğünde buz kaybı olduğu tespit edildi.