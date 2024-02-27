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Türk bilim insanlarından yeni rapor: Antarktika'da Türkiye büyüklüğünde buz eridi

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Türk bilim insanlarından yeni rapor: Antarktika'da Türkiye büyüklüğünde buz eridi
Gezegenin en soğuk ve kurak kıtası olarak nitelendirilen Antarktika'da bu yıl yapılan ölçümler sonucundaki çıkan raporda, Türkiye büyüklüğünde buz kaybı olduğu tespit edildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yapılan 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi devam ediyor.

Bilim seferinde küresel iklim değişikliğinin etkilerini inceleyen bilim insanları, farklı teknolojik araç ve yöntemlerle izledikleri buzlara ilişkin, son 3 yıldır gerçekleştirdikleri proje verilerini değerlendirerek bir rapor oluşturdu.

Türkiye'nin bilimsel araştırma kampının bulunduğu Horseshoe Adası'nda yer alan sabit GNSS istasyonları vasıtasıyla atmosferik su buharı, deniz, buz ve kar seviyeleri gibi önemli parametrelerin takibini yapan bilim insanları, özellikle su buharı miktarındaki değişimlerin küresel iklim değişikliği nedeniyle arttığını belirledi.

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