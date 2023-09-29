The Sims 4’te aşçılık keyfi: Home Chef Hustle paketi piyasada!

The Sims 4'ün yeni “Stuff Pack” olarak yayınlanan eklentisi Home Chef Hustle PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X|S için çıktı!

The Sims 4 Home Chef Hustle ile mutfak becerilerinizi geliştirerek yemek pişirmeyi gelire dönüştürebiliyor; yeni yemek pişirme yöntemleri, yeni para kazanma yolları, yeni Yap/Satın Al sistemi, yeni Create a Sim öğeleri ve çok sayıda mutfak aksesuarıyla birlikte usta bir aşçı olma tecrübesi edinebiliyorsunuz. Home Chef Hustle paketi, yemeğe ilgi duymayanların bile ilgisini çekecek türden bir içerik zenginliğiyle geliyor.

Oyuna yıllar boyunca birçok kültürden, pek çok tarif eklenmiş durumda ve gittikçe kabarıklaşan bu listede tarif bulmanın daha kolay bir yolu olan filtreleme özelliği de Home Chef Hustle ile birlikte oyunculara sunuluyor.