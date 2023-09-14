SUPER BOMBERMAN R 2 satışa çıktı

SBR2, yepyeni bir hikâye modu, hayranların en sevdiği savaş modları ve Bomberman’a eklenen yepyeni kaotik bir mod olan olan Kale Modu ile her zamankinden daha da fazla aksiyon içeriyor. Oyuncular ayrıca yeni Seviye Düzenleyici (Level Editor) aracıyla özel haritalar oluşturabilir ve bunları başkalarının da keyif alması için çevrimiçi olarak paylaşabilirler. Toplulukta aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte bulup keşfedebileceğiniz aşamaların sayısı sınırsız!

SBR2, bazı tanıdık karakterlerin yanı sıra yeni yüzleri de beraberinde getiriyor. Epic Game'in hit rumble royale oyunu Fall Guys'ın sevimli Bean Bomber'ı, bomba gibi bir eğlence için Bomberman ekibiyle yeniden bir araya geliyor! Epic Games işbirliği sayesinde hayranlar Bean Bomber'ı oynanabilir bir karakter olarak oyun içi mağazadan indirebilirler.

SBR2’de yer alan Savaş Modları:

Kale: Bu yepyeni, saldırıya karşı savunma temalı savaş modunda çevrimiçi olarak 1'e 15 asimetrik maçlarda savaşın! Savunma yapacak oyuncu, hücumu yavaşlatmak için bir harita oluşturmak ve savunma tuzakları yerleştirmek durumundadır. Bunu yaparken farklı arazi seçenekleri, duvar yerleşimleri, savunma hileleri ve "Ellons" adı verilen yeni karakter türlerinin yardımına başvurabilir. Saldıran tarafsa tüm hazine sandıklarına ulaşmak ve kazanmak için savunma yapan oyuncunun engellerini patlatmalıdır.

Battle 64: Bu battle royal klasiğinde ayakta kalan son oyuncu olmak için mücadele edeceksiniz. Bu kaotik modda 64 oyuncu yer alır ancak yalnızca biri galip gelebilir.

Grand Prix: Kristaller için yarışın ve diğer oyuncuları alt edin. Bu oyun modunda takım savaşları eğlenceli bir curcunadır.

Standart: SUPER BOMBERMAN R 1 ve SUPER BOMBERMAN ONLINE'ın sevilen klasik savaş modu geri dönüyor.

Yeni savaş sahneleri oluşturun, oynayın ve paylaşın!

"Sahne Düzenleyici" (Stage Editor), oyuncuların kendi sahnelerini oluşturmaları ve yeni "Kale" Savaş Modunda başkalarının oynaması için çevrimiçi olarak paylaşmaları için güçlü ve yeni bir araçtır. Bu mod sayesinde keşfedilip alt edilecek yeni ve farklı SBR2 haritalarının sayısı sınırsız olacak!