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Steam'de Diablo IV Ücretsiz Deneme Sürümü ve İndirimi

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Steam'de Diablo IV Ücretsiz Deneme Sürümü ve İndirimi
Oyuncular 21 Kasım TSİ 21.00'den 28 Kasım TSİ 21.00'e kadar Steam üzerinden Diablo IV ücretsiz deneme sürümünü indirebilir. Steam'de Korunak yolculuğunu deneyimleyen gezginler isterlerse oyunu platformdan %40 indirimli satın alabilir.

Oyuncular 21 Kasım TSİ 21.00'den 28 Kasım TSİ 21.00'e kadar Steam üzerinden Diablo IV ücretsiz deneme sürümünü indirebilir. Steam'de Korunak yolculuğunu deneyimleyen gezginler isterlerse oyunu platformdan %40 indirimli satın alabilir.

Birkaç detay daha:

  • Ücretsiz denemede maksimum karakter seviyesi 20 olarak belirlenmiştir.
  • Ücretsiz deneme oyuncuları bu 20 seviyelik karakter seviyesi sınırı kapsamında tüm Diablo IV içeriğine erişebilir.
  • Ücretsiz denemede kaydedilen ilerleme, satın alım yapılması durumunda aktarılır. Ücretsiz deneme sırasında sosyal oynama ve platformlar arası oynama da kullanılabilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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