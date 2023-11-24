Steam'de Diablo IV Ücretsiz Deneme Sürümü ve İndirimi
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Oyuncular 21 Kasım TSİ 21.00'den 28 Kasım TSİ 21.00'e kadar Steam üzerinden Diablo IV ücretsiz deneme sürümünü indirebilir. Steam'de Korunak yolculuğunu deneyimleyen gezginler isterlerse oyunu platformdan %40 indirimli satın alabilir.
Oyuncular 21 Kasım TSİ 21.00'den 28 Kasım TSİ 21.00'e kadar Steam üzerinden Diablo IV ücretsiz deneme sürümünü indirebilir. Steam'de Korunak yolculuğunu deneyimleyen gezginler isterlerse oyunu platformdan %40 indirimli satın alabilir.
Birkaç detay daha:
- Ücretsiz denemede maksimum karakter seviyesi 20 olarak belirlenmiştir.
- Ücretsiz deneme oyuncuları bu 20 seviyelik karakter seviyesi sınırı kapsamında tüm Diablo IV içeriğine erişebilir.
- Ücretsiz denemede kaydedilen ilerleme, satın alım yapılması durumunda aktarılır. Ücretsiz deneme sırasında sosyal oynama ve platformlar arası oynama da kullanılabilir.
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