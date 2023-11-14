Şarj aleti yangınlarını önlemede orijinal şarj cihazı uyarısı…

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan ve Öğretim Görevlisi Abdurrahman İnce, prizde bırakılan şarj aletleri gibi cihazların nasıl yangın tehlikesi oluşturabildiğini değerlendirdi.

İSG Uzmanı Dr. Rüştü Uçan, normalde enerji çekilmezken, telefon şarj aletine takılı değilken prize takılı olan şarj aletinin yanmaması ve yangın çıkarmaması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

Aşırı ısınma varsa kullanım dışı bırakılmalı!

“Telefon şarjdan çıkarılana kadar cihaz aşırı ısınmışsa, böylece piroforik (kolay tutuşan madde) hale gelmişse telefon şarjdan çıkarıldıktan sonra yanmaya başlayabilir. Telefon şarja takılı iken bu olayın meydana gelmesi daha muhtemel. Bunun önlenmesi için öncelikle orijinal şarj cihazı kullanılmalı. Normalde şarj olurken telefon da şarj cihazı da bir miktar ısınır. Şarj tamamlandıktan sonra her ikisi de soğur. Şarj aletinde aşırı ısınma olup olmadığı kontrol edilmeli, aşırı ısınma varsa kullanım dışı bırakılmalı.”

Lityum pillerin aşırı ısınmalarının önüne geçilmeli

Elektronik aletlerde yangına sebep olma tehlikesi açısından ikinci dikkat edilecek konunun lityum piller olduğuna dikkati çeken Dr. Uçan, “Artık tüm akıllı telefonlarda, tabletlerde, dizüstü bilgisayarlarda lityum pil kullanılıyor. Bunların da aşırı ısınmalarının önüne geçilmeli.” dedi.

Yüksek ortam sıcaklığı körükleyebiliyor…

Ortamın yüksek sıcaklığının aşırı ısınmayı körükleyebildiğini dile getiren Dr. Rüştü Uçan, şunları kaydetti:

“Prize takılı bırakıldıklarında da aşırı ısınma oluşabilir. Bu pillerde şişme başlamışsa kullanım dışı bırakılmalı. Bunların yangınları D Sınıfı metal yangını oluşturduklarından su ve sulu söndürücüler kesinlikle kullanılmamalı. Diğer yaygın söndürücülerin çoğu da bu tip yangınlarda etkisizdir. Ayrıca lityum pili yangınları çoğunlukla patlamalı olarak başlar.”

Gevşek bağlantı en sinsi ve yaygın yangın sebebi!

Elektrik kablolarının kullanımında iletkenin yetersiz kesit alanının da yangın sebebi olduğunu anlatan Dr. Rüştü Uçan, şunları ifade etti:

“Çekilecek güce göre yeterli iletken kalınlığında kablo seçilmeli. Ayrıca kablolar bir halının altından geçirildiklerinde veya tambura sarılı olarak kullanıldıklarında yeterli soğuyamazlar, ısınıp yangın çıkarırlar. Tüm bağlantı noktaları sıkı olmalı. Gevşek bağlantı en sinsi ve yaygın yangın sebebidir. Tüm bağlantılar periyodik kontrol edilmeli, gevşemeye başlayan bağlantılar sıkılaştırılmalı. Özellikle fiş-priz bağlantılarında bu gevşek bağlantılar çok yaygın yangın sebebidir. Bu bağlantılarda ısınma varsa, koku üremeye başlamışsa derhal kullanım dışı bırakılmalı, gevşek bağlantı problemi giderildikten sonra kullanıma devam edilmeli.”

Yüksek gerilim oluşumları yangını tetikleyebilir…

Öğretim Görevlisi Abdurrahman İnce de elektronik ev aletlerine nazaran, evde kullanılan ve daha fazla güç çeken diğer elektrikli cihazlarda sorunun daha büyük olacağına işaret ederek, bu aletlerin de titizlikle kullanılması gerektiğini dile getirdi.

İSG Uzmanı İnce, “Elektrik kesintisi sonrası tekrar enerji geldiğinde veya diğer ani şebeke geriliminin düşük, yüksek ya da dalgalı gelmesi durumunda (özellikle yüksek gerilim oluşumlarında) elektronik cihazların bozulması ve yangın çıkması söz konusu olabiliyor. Buna önlem olarak regülatör kullanılması önerilir.” dedi