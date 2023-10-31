Samsung, Galaxy Z Flip5, Z Fold5 veya Galaxy Tab S9 Serisi sahiplerine , Amazon Prime üyeliği veriyor

Samsung Electronics, yakın zamanda tanıttığı yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 veya Galaxy Tab S9 Serisi ürünlerine sahip kullanıcılara özel, Amazon Prime’ın ücretsiz, hızlı kargo ve yayın servisi gibi ayrıcalıklarından 6 ay boyunca ücretsiz faydalanabileceği bir kampanya başlattı. 31 Aralık 2023 tarihine kadar sürecek kampanya kapsamında[1], Samsung Galaxy Z Flip5, Z Fold5 ve Galaxy Tab S9 Serisi ürünlerine sahip kullanıcılar Amazon Prime’ın bütün özel kampanya ve avantajlarından faydalanabilecek.

Amazon Prime’ın sunduğu avantajlar ise şöyle;

Hızlı ve ücretsiz teslimat : Amazon Prime üyeleri, sepet boyutundan bağımsız olarak aynı gün, ertesi gün, iki gün sonra veya randevulu teslimat seçeneklerinden yararlanabilir.

: Amazon Prime üyeleri, sepet boyutundan bağımsız olarak aynı gün, ertesi gün, iki gün sonra veya randevulu teslimat seçeneklerinden yararlanabilir. Prime'a özel fırsatlar : Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara ve yalnızca Prime'a özel ek indirimlere erken erişim hakkına sahiptir. Prime üyelere ayrıca seçili ürünlerde 250 TL ve üzeri alışverişlerinde sepette %10 indirim fırsatı sunuluyor.

Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara ve yalnızca Prime'a özel ek indirimlere erken erişim hakkına sahiptir. Prime üyelere ayrıca seçili ürünlerde 250 TL ve üzeri alışverişlerinde sepette %10 indirim fırsatı sunuluyor. Prime Video : Prime Video ile The Rings of Power, Bergen, Rüyanda Görürsün, The Wheel of Time gibi binlerce dizi ve filmden favori içeriklerinize sınırsız erişimle ulaşabilirsiniz.

: Prime Video ile The Rings of Power, Bergen, Rüyanda Görürsün, The Wheel of Time gibi binlerce dizi ve filmden favori içeriklerinize sınırsız erişimle ulaşabilirsiniz. Prime Gaming : Prime üyelerine önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, aylık olarak yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de favori yayıncıya aylık abonelik sunan bütünsel bir oyun deneyimi sunuluyor.

Samsung Galaxy Z Flip5, Z Fold5 veya Galaxy Tab S9 Serisi cihazlarından birini satın alarak kampanyadan yararlanmak mümkün. Kampanyaya katılmak için ise, Samsung Account üzerinde kayıtlı e-posta adreslerine gönderilecek Amazon Prime üyelik linkini aktif etmek yeterli olacak. Aynı zamanda mevcut ücretli Amazon Prime üyeleri de kampanyadan yararlanabilmek üzere, 6 ay süresince kullanım hakkına sahip olacaklar.

Amazon Prime kampanyasından yararlanmak için yapmanız gerekenler: