Samsung, Galaxy Z Flip5, Z Fold5 veya Galaxy Tab S9 Serisi sahiplerine , Amazon Prime üyeliği veriyor
Samsung Electronics, yakın zamanda tanıttığı yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 veya Galaxy Tab S9 Serisi ürünlerine sahip kullanıcılara özel, Amazon Prime’ın ücretsiz, hızlı kargo ve yayın servisi gibi ayrıcalıklarından 6 ay boyunca ücretsiz faydalanabileceği bir kampanya başlattı. 31 Aralık 2023 tarihine kadar sürecek kampanya kapsamında[1], Samsung Galaxy Z Flip5, Z Fold5 ve Galaxy Tab S9 Serisi ürünlerine sahip kullanıcılar Amazon Prime’ın bütün özel kampanya ve avantajlarından faydalanabilecek.
Amazon Prime’ın sunduğu avantajlar ise şöyle;
- Hızlı ve ücretsiz teslimat: Amazon Prime üyeleri, sepet boyutundan bağımsız olarak aynı gün, ertesi gün, iki gün sonra veya randevulu teslimat seçeneklerinden yararlanabilir.
- Prime'a özel fırsatlar: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara ve yalnızca Prime'a özel ek indirimlere erken erişim hakkına sahiptir. Prime üyelere ayrıca seçili ürünlerde 250 TL ve üzeri alışverişlerinde sepette %10 indirim fırsatı sunuluyor.
- Prime Video: Prime Video ile The Rings of Power, Bergen, Rüyanda Görürsün, The Wheel of Time gibi binlerce dizi ve filmden favori içeriklerinize sınırsız erişimle ulaşabilirsiniz.
- Prime Gaming: Prime üyelerine önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, aylık olarak yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de favori yayıncıya aylık abonelik sunan bütünsel bir oyun deneyimi sunuluyor.
Samsung Galaxy Z Flip5, Z Fold5 veya Galaxy Tab S9 Serisi cihazlarından birini satın alarak kampanyadan yararlanmak mümkün. Kampanyaya katılmak için ise, Samsung Account üzerinde kayıtlı e-posta adreslerine gönderilecek Amazon Prime üyelik linkini aktif etmek yeterli olacak. Aynı zamanda mevcut ücretli Amazon Prime üyeleri de kampanyadan yararlanabilmek üzere, 6 ay süresince kullanım hakkına sahip olacaklar.
Amazon Prime kampanyasından yararlanmak için yapmanız gerekenler:
- Samsung Account hesabınıza ait e-posta adresinize Amazon Prime 6 ay üyelik hediye fırsatı için gelen e-posta’da bulunan “Şimdi al” butonuna tıklayın.
- Eğer bir Samsung Account hesabınız yoksa https://account.samsung.
com/membership/intro adresinden <Hesap Oluştur> adımını takip ederek yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.
- Amazon Prime 6 ay hediye üyelik fırsatı e-postasını almak için Samsung Electronics Turkiye A.Ş’ye Ticari Elektronik İleti izni vermiş olmanız gerekmektedir.
- Açılan Amazon Prime sayfasında “Şimdi etkinleştir” butonuna tıklayarak var olan Amazon Prime hesabınıza giriş yapın veya yenisini oluşturun.
- Açılan Amazon sayfasından hesabınıza başarılı şekilde giriş yapıp veya ilgili bilgileri doldurup yeni hesap oluşturduğunuzda, 6 aylık Amazon Prime üyeliğiniz otomatik olarak hesabınıza tanımlanacaktır.
- Üyeliğiniz ile ilgili yenilenme tarihi vb. bilgilere, “Amazon > Hesabım > Prime Üyeliğiniz > Üyeliğini Yönet” kısmından ulaşabilirsiniz.
- Bu işlemleri başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra aktivasyon linki e-posta adresinize 30 gün içinde iletilecektir.
Kaynak: