Samsung Electronics, art arda dördüncü kez dünyanın en iyi beş markası arasında yer aldı

Samsung Electronics, global marka danışmanlığı şirketi Interbrand tarafından üst üste dördüncü kez "Dünyanın İlk 5 Markası” listesinde gösterildi. Her yıl "Dünyanın En İyi Markaları" listesi yayımlayan Interbrand'in bu yıl da listede yer verdiği Samsung'un marka değerinin bir önceki yıla göre %4 artarak 91,4 milyar dolara ulaştığı açıklandı. Interbrand, dünya genelinde bilgi teknolojileri sektöründeki durgun talebe rağmen 2023 yılında tüm iş alanlarında artış gösteren Samsung’un başarısında şu nedenlerin etkili olduğunu açıkladı:

"One Samsung" stratejisi kapsamında müşteri deneyiminin şirket çapında tutarlı bir şekilde iyileştirilmesi.

Geniş kapsamlı ürün portföyü ve SmartThings platformu aracılığıyla artan bağlantılı hizmet düzeyi ve gelişen oyun deneyimleri.

6G, yapay zeka, otomotiv, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi geleceğin yenilikçi teknolojilerde şirketin lider rolü.

Tüm ürün gruplarında, çevreye duyarlı faaliyetlerle ÇSY (çevresel, sosyal ve yönetişim) alanlarındaki liderliğini güçlendiren tutarlı eylemler.

Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin desteği sayesinde, Samsung Electronics'in marka değerinin, dünya genelindeki zorlu iş ortamına rağmen istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirten Samsung Electronics Global Pazarlama Ofisi Başkanı YH Lee, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşterilerimiz tarafından sevilen bir marka olmaya devam etmek için, teknolojik inovasyonlara liderlik etmeye, anlamlı deneyimler sunmaya ve sürdürülebilirliğe yönelik çabalarımızı artırmaya devam edeceğiz."

SmartThings, oyun deneyimleri, sektöre yön veren inovasyonlar ve ÇSY alanlarındaki liderlikle artan marka değeri

Samsung Electronics, geçtiğimiz yılın sonlarında, entegre online ve offline deneyimler sunmak için Global Pazarlama Ofisi çatısı altında “Doğrudan Tüketiciye Merkezi” (D2C/ Direct-to-Consumer Center) kurdu. Şirket ayrıca ürünler arasındaki sinerjiyi artırmak ve genel müşteri deneyimini iyileştirmek için çoklu cihaz deneyimini güçlendirmeyi hedefleyen CX-MDE Merkezi'ne (Müşteri Deneyimi ve Doğrudan Tüketiciye Merkezi) de sahip.

Geçtiğimiz yıl Samsung'un marka değerini artıran önemli faktörlerden biri de iş ortaklıkları oldu. Samsung, birleştirilmiş bağlantılı cihaz deneyimi sunan SmartThings ile yalnızca kendi ürünlerini değil, farklı üçüncü taraf cihazlarını da platforma entegre etmek için açık kaynak iş ortaklıklarını güçlendirmeye devam ediyor. Ayrıca şirket, mobil, tablet, TV, PC ve monitör ürünlerinde çeşitli şirketlerle yapılan ortaklıklarla, optimize edilmiş oyun deneyimleri yaşatıyor.

Gelecekte de tüketicilerinin yaşamını kolaylaştırmak ve güçlendirmek üzere 5G/6G, yapay zeka ve otomotiv gibi geleceğin öncü teknolojilerine yatırımlar yapmaya devam eden Samsung, yarı iletken sektöründe 12nm sınıfında DDR5 DRAM gibi sektörde ilk kez sunulan yeniliklere imza attı. Şirket, yapay zekadan otomotiv ve gelişmiş mobil cihazlara kadar, gelecek vadeden alanlara aktif olarak hitap ederek adından söz ettirdi.

ÇSY alanlarına yönelik faaliyetler de şirketin çevre bilincine olumlu etkiler sunması nedeniyle, listelemede önemli bir odak noktası oldu. Samsung'un bu alanlardaki çabaları arasında Galaxy S23, Galaxy Z Flip5 ve Fold5 serilerinde denizlerdeki atık balık ağlarından elde edilen plastiklerin, cam ve alüminyum gibi geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımının artırılması; TV uzaktan kumandalarında kullanılan güneş pili (SolarCell) teknolojisinin açık kaynak olarak lisanslanması; çamaşır makinelerinde kullanılan Less Microfiber™ Filtrenin geliştirilmesi için Patagonia ile yapılan iş birliği ve SmartThings Energy'ye yapay zeka enerji modunun kazandırılması yer alıyor.

Interbrand'in “Dünyanın En İyi Markaları” listesi, her yıl yapılan marka değeri hesaplamalarına göre oluşturuluyor. Bu hesaplamaya, şirketlerin finansal performansı, müşteri satın alma kararları üzerindeki marka etkisi ve şirketlerin rekabetçi gücünün kapsamlı analizi dahil ediliyor. Köklü geçmişe sahip sayılı marka değerlendirmelerinden birini sunan liste, güvenilirliğiyle yaygın olarak kabul görüyor.