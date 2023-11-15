Red Bull Campus Clutch Dünya Finali’ne Sayılı Günler Kaldı

Üniversite öğrencilerinin dünyanın en çok oynanan, izlenen ve konuşulan oyunlarından biri olan VALORANT'ta birbirleriyle mücadele ettikleri Red Bull Campus Clutch heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 34 Ülkeden 20 binden fazla öğrencinin katılımıyla rekor kırılan etkinlikte, uzun süren elemelerin sonunda ülke finalistleri belirlendi. Her ülkeden kazanan takımların dünya şampiyonu olmak için karşı karşıya geleceği Red Bull Campus Clutch Dünya Finali 23 – 24 Kasım tarihlerinde Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.



Üniversite öğrencilerinin dünya şampiyonu olma heyecanı öncesinde, etkinliğe özel olarak bir gösteri maçı düzenlenecek. VALORANT dünyasının sevilen isimleri Red Bull oyuncusu Ferit "wtcN" Karakaya, Red Bull takımı FUT Esports VALORANT takımının tam kadrosu, FNATIC takımının Türk oyuncusu Emir Ali "Alfajer" Beder, Cenk "Combatry" Erşahin, Çiğdem "ÇiğdemT" Türk, Joseph "Keeoh" Winkler ve Tiffany "Tiffae" Hsu gibi isimleri, karma takımlarda birbirlerine karşı mücadele edecek.

Red Bull Campus Clutch Dünya Finali’nde ülkemizi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Red Bull Campus Clutch Türkiye’nin şampiyonu olan ‘Werder Weremem’ temsil edecek. 23 – 24 Kasım’da Volkswagen Arena’da gerçekleşecek olan Red Bull Campus Clutch Dünya Finali biletleri Biletix.com üzerinden satın alınabiliyor.