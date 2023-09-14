PUBG Nations Cup 2023 Başlıyor!

KRAFTON, 16 ülkenin 15-17 Eylül tarihleri arasında Güney Kore'nin Seul kentinde yer alan Sangam afreeca Colosseum'da yarışacağı PUBG Nations Cup (PNC) 2023 için geri sayımın başladığını duyurdu. Maçlar her gün saat 12:00’de başlayacak ve PUBG Esports platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

Günde 6 maç olmak üzere toplam 18 maç oynanacak olan bu turnuva, aralarında ilk kez bir global PUBG Esports etkinliğinde yer alacak Vikendi ile Erangel, Miramar ve Taego haritalarında gerçekleşecek. PNC 2023'te, 16 takımın sıralamalarını belirlemek için hem kill puanları hem de sıralama puanları birleştiriliyor. Karşılaşmaların sonunda en fazla puanı toplayan takım, PNC 2023 Şampiyonu olarak ilan edilecek.

Seyircilerin takımlara oy verdiği, Espor Puanları (EP) kazanabildiği ve özel PNC 2023 ürünleri kazanma şansı elde ettiği Pick'em Challenge geri dönüyor. Espor Puanları, 28 Eylül saat 05:00’e kadar PNC 2023 ürünlerini satın alarak veya oyun içi görevleri tamamlayarak kazanılabilir. Satışların yüzde 25'i PNC 2023 ödül havuzuna katkıda bulunacak.

Katılan Takımlar: