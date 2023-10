PUBG MOBILE 100 milyon dolarlık “Wonder Creators Network” yatırım planını duyurdu

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, dünyanın dört bir yanındaki PUBG MOBILE oyuncularının tutku ve yaratıcılığını ateşlemek ve ödüllendirmek için planladığı yeni yatırım programı Wonder Creators Network'ü duyurdu.

PUBG MOBILE son iki yılda yapılan 200.000 dolarlık yatırımın ardından yaratıcı ödül programını daha da yukarı taşıma kararı aldı. Önümüzdeki üç yıl boyunca, PUBG MOBILE'ın yaratıcılara ve onların paha biçilmez içeriklerine olan bağlılığını gösteren çeşitli yarışmalar, fırsatlar ve teşvikler aracılığıyla oyunun “birlikte oluşturma” ekosistemini desteklemek için yaklaşık 100 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak.

PUBG MOBILE'ın yaratıcı odaklı ekosistemi, oyuncuların kendi haritalarını ve oyun modlarını tasarlamalarına olanak tanıyan Ptopia Tasarım Projesi'nden (PDP) yakın zamanda başlatılan World of Wonder (WOW) moduna kadar büyümeye devam etti. Bu yıl PUBG MOBILE, hem World of Wonder hem de Ptopia Tasarım Projesi içerik oluşturucuları için yarışmalarla toplam 750.000 dolarlık bir ödül havuzu sunmayı planlıyor. 2024 yılında, yaratıcıların gereken takdiri almalarını sağlamak için on milyonlarca dolar değerinde bir teşvik planının daha başlatılması planlanıyor.