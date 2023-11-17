PUBG Global Championship 2023 Başlıyor!

2 milyon dolarlık ödül havuzuna ilaveten PGC 2023 ürün satış gelirinin %25'i de en iyiler arasında paylaştırılacak.

Turnuvada iki Türk takımı, HOWL ve FUT Esports, da yer alıyor.

Yılın en çok beklenen anı nihayet geldi çattı! KRAFTON, Inc., 18 Kasım’da başlayacak olan ve PUBG: BATTLEGROUNDS’un en büyük uluslararası espor turnuvası olarak değerlendirilen ‘PUBG Global Championship (PGC) 2023’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

PGC, dünyanın dört bir yanından 32 takımın ve 128 oyuncunun, bölgesel liglerde kıyasıya mücadeleler yoluyla dünyanın en iyi PUBG takımı olabilmek için yarıştığı, her yılın sonunda düzenlenen büyük ve uluslararası bir PUBG: BATTLEGROUNDS turnuvası olma özelliği taşımakta.

Etkinlik Detayları

PGC 2023, 18 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında Tayland'ın Bangkok kentindeki bir alışveriş kompleksi olan Central Ladprao içindeki BCC Salonunda düzenleniyor. Asya'dan 10, Asya-Pasifik'ten 7, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan 6 ve Amerika'dan 4 olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen takımlar zafer için kıyasıya yarışacak.

Ödül Havuzu

2 milyon dolarlık temel ödül havuzu ve PGC 2023 ürün satış gelirinden elde edilen ek %25 ile toplam para ödülü, bu etkinliği PUBG topluluğu için hem riski yüksek hem de kıran kırana bir turnuva haline getirmekte. Ödül dağılımı, şampiyon takımın 600.000$'lık temel ödülü, turnuvanın MVP'sinin ise 10.000$'ı almaya hak kazanacağı nihai sıralamaya göre gerçekleşecek.