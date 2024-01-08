Oyuncuların %71'i büyük satış kampanyalarında oyunu oynadıkları kadar çok alışveriş yapıyor

Kaspersky'nin yeni araştırması, oyun tutkunlarının satış kampanyalarında iştahlı müşteri olduklarını ortaya koyuyor. Araştırma, çoğu oyun tutkununun büyük satış kampanyaları sırasında oyun kurulumlarını geliştirme fırsatını kaçırmadığını gösteriyor. Önceden istek listelerini hazırlayan oyuncuların %71'i, satış kampanyaları sırasında bu listedeki ürünlerden mümkün olduğunca çok satın alıyor. Birçoğu fırsatı kaçırmamak için elinden geleni yapıyor. Oyuncuların %65'i oyunlar, yükseltmeler veya ekipmanlar gibi yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi için uyarılar ayarlayarak bu sayede hemen satın alma imkanına sahip oluyorlar.

Araştırma, Black Friday ve Cyber Monday gibi indirim etkinliklerinin oyun tutkunları için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Katılımcıların %74'ü bu etkinlikleri oyunlar, yükseltmeler ve ekipman edinmek için çok veya hatta son derece önemli olarak değerlendiriyor. İlginç bir şekilde, indirimlerin cazibesi sıkça ani alışverişlere yol açıyor. Harcamaların ilk planlanmasına bakılmaksızın, oyuncuların %53'ü sistemleri için bir şeyler satın alıyor. Genel yoğunluk sırasında bile, çoğu oyuncu bir şey satın almadan duramıyor.

Oyuncular, mükemmel kurulumlarına ulaşmak için kripto para birimi de dahil olmak üzere çeşitli ödeme yöntemlerini kullanmaya istekliler ve %57'si online alışverişlerde, %56'sı ise fiziksel mağazalardaki işlemlerde kripto para birimini rahatlıkla kullanabiliyor. Kendini işine adamış oyuncular (haftada 21 saatten fazla oyun oynayanlar) arasında dijital para işlemlerine yönelik bu tercih üçte ikiye yükseliyor.

Kaspersky Tüketici Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Marina Titova, “İnsanların kişisel veri veya paralarını kaybetmeden sevdikleri şeyi yapabilmelerini sağlamak için sürekli olarak kapsamlı güvenlik çözümlerimizi geliştiriyoruz. Örneğin, Kaspersky Premium online ödeme ve kimlik koruması, veri sızıntısı kontrol cihazı ve hızlı ve güvenilir bir VPN sağlar - siber suçluları gerçekten alt etmek ve oyuncuların etkileyici bir oyun ve alışveriş deneyimi yaşamalarına yardımcı olmak için bir kombinasyon" diyor.

Kaspersky uzmanları, güvenli online alışveriş için bazı yararlı ipuçları paylaşıyor

1. URL'yi adres çubuğuna yazın

Çevrimiçi mağaza e-postalarındaki bağlantıları açmak, çevrimiçi güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Dolandırıcılar, orijinal mağaza web sitesine benzeyen sahte web sitelerine yönlendiren kimlik avı bağlantıları kullanabilir. Bu tür sitelerde saldırganlar kullanıcılardan kişisel bilgilerini veya banka kartı numaralarını girmelerini isteyebilir. Bu nedenle, çevrimiçi bir mağazanın web sitesini açmanız gerektiğinde, e-postalardaki bağlantılardan kaçınarak URL'sini adres çubuğuna yazmak her zaman daha iyidir.

2. Geçici bir kredi kartı kullanın

Bazı bankalar müşterilerine geçici kredi kartları vererek bu fırsatı sunmaktadır. Bunun gibi bir araç, daha fazla veri kaybı korkusu olmadan kış indirimlerinden yararlanmanıza yardımcı olacaktır. Bazen bankalar sanal kredi kartı olarak bilinen bir kart da sunmaktadır. Bu normal bir karta benzer, ancak her satın alma işlemi için rastgele bir hesap numarası oluşturulur ve bilgisayar korsanlarının numarayı tekrar kullanması önlenir.

3. Çevrimiçi şifrelerinizi yönetin ve koruyun

Siber güvenlik için müşterilerin her bir hesabı için benzersiz ve güçlü bir parolaya sahip olması gerektiği iyi bilinmektedir. Ancak düzinelerce karmaşık parolayı bulmanın ve hatırlamanın çok zor bir iş olduğu da açıktır. Bu nedenle, çevrimiçi alışverişin güvenliğini sağlamak için parola yönetimi güvenilir bir parola yöneticisine emanet edilebilir.