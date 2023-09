Oyun severleri sevindiren haber Tom Clancy's The Division 3 Geliyor!

Oyun dünyasının heyecanla beklediği haberlerden biri sonunda geldi: Ubisoft, Tom Clancy's The Division serisinin üçüncü oyununu resmi olarak duyurdu. i.

The Division Serisinin Baş Yapımcısı Değişti

Star Wars Outlaws kreatif direktörü Julian Gerighty, tüm oyunlarda yaklaşık 40 milyon oyuncuya sahip The Division serisinin baş yapımcısı oldu. Gerighty artık The Division 3 de dahil olmak üzere tüm The Division oyunlarını ve ürünlerini denetleyecek.

Gerighty bu role girerken odaklandığı temel konulardan birinin, Tom Clancy's The Division 2 için bir ekip oluştururken Tom Clancy's The Division 2'nin iyi bir şekilde desteklenmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Gerighty, "40 milyondan fazla oyuncumuz olabilir, ancak The Division hala imtiyazının ilk yıllarında. Anlatılacak çok fazla inanılmaz hikaye, keşfedilecek yerler ve korunacak çok fazla insan var." dedi.

Şöyle devam etti: "Bunu Tom Clancy's The Division'ın son teknoloji görselleri, inanılmaz oynanışı ve oyunculara bu deneyimi başka hiçbir yerde elde edemeyeceklerine dair söz vererek ve ardındanTom Clancy's The Division 2 ile sağladığımızı düşünüyorum. Bu, iyileştirmeyle ilgili, kalite çıtasını sürekli olarak ileri itmekle ilgili.” diyerek sözlerini sonlandırdı.