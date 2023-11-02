Otomatik yedekleme yazılımının sağladığı 5 avantaj

Hayati verileri yedeklemek zaman alıcı olsa da birden fazla yedekleme oluşturmak manuel olarak yapıldığında daha da fazla zaman kaybına neden oluyor. İşlem öncesinde, sırasında ve sonrasında, beklemedeki ve aktarım halindeki tüm verileri güvence altına almak için üst düzey şifreleme protokolleri uygulayan otomatik yedekleme yazılımları, bir veri kopyasının hem fiziksel hem de bulut depolama alanında güvenle tutulmasını sağlıyor. Siber koruma alanında küresel bir lider olan Acronis, otomatik yedekleme yazılımının sağladığı 5 avantajı paylaşıyor.

Her yedekleme ve kurtarma stratejisi sağlam bir yedekleme sürecine dayanıyor. İster otomatik ister manuel yedekleme olsun, kritik verilerin kurtarma için hazır olacak şekilde güvenli bir depolama cihazına ulaşması hayati önem taşıyor. Yedekleme prosedürlerine olan yaklaşım uzmanlığa, zamana ve bütçeye bağlı olarak değişebiliyor. Kapsamlı bir manuel yedekleme, her adımı uygulanmadığı takdirde doğal afet, elektrik kesintisi veya siber saldırı sonrasında veri kaybına neden olabiliyor. Öte yandan otomatik yedekleme otomatik olarak çalışarak tüm önemli verilerin planlı yedeklerini oluşturuyor. Otomatik planlama, basit bir kullanıcı arayüzü sayesinde sık sık yedekleme yapmayı sağlıyor, veri kaybı riskini en aza indiriyor, kritik günlük süreçlere ve iş projelerine odaklanmak için zaman kazandırıyor.

Ev kullanıcıları ve küçük işletmeler için, kişisel dosyaların ve küçük miktarlardaki operasyonel verilerin harici bir sürücüye veya genel bir buluta yedeklenmesi için manuel yedekleme yeterli olabiliyor. Ancak daha büyük şirketler ve işletmeler çok miktarda veriye sahip olduğundan bu tür birimlerin manuel olarak yedeklenmesi inanılmaz derecede zahmetli hale geliyor. Bu durumda, iş sürekliliğini ve engelsiz iş süreçlerini sağlamak amacıyla günlük yedeklemeleri planlamak için özel otomatik yedekleme yazılımına güvenmek en doğru seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Siber koruma alanında küresel bir lider olan Acronis, otomatik yedekleme yazılımının sağladığı 5 avantajı paylaşıyor.

1. Zaman Tasarrufu: Otomatik yedeklemeler size önemli ölçüde zaman kazandırabilir. Birkaç seçeneği ayarladığınızda yazılım, insan müdahalesi veya sürekli izleme olmadan sistemlerinizi ve verilerinizi yedekler. İşyerinde veya seyahatte verilerinizi güvenle yedekleyebilirsiniz. Yedekleme tamamlanana kadar flash sürücüleri, CD'leri vb. kontrol etmenize gerek yoktur. Ayrıca temel verilerinizin veya karmaşık adlandırma planlarınızın güncellenmiş kopyalarını nerede sakladığınızı hatırlamanıza da gerek kalmaz, böylece her yedeklemede ne olduğunu bilirsiniz. Sisteminizin tam disk görüntüsünü oluşturmanıza olanak tanıyan otomatik bir yedekleme çözümü, aynı zamanda tüm sisteminizi kurtarmanız ya da verilerinizi ve uygulamalarınızı yeni bir cihaza aktarmanız gerektiğinde zaman tasarrufu sağlar. İşletim sistemini ve uygulamaları yüklemek için zaman ve çaba harcamak yerine, tam disk görüntüsünü geri yükleyebilir ve işletim sistemlerinizi, uygulamalarınızı ve tüm verilerinizi hazır hale getirebilirsiniz.

2. Gelişmiş Güvenilirlik: Otomatik yedeklemenin en önemli faydalarından biri güvenilirliğidir.

Yedekleme yazılımı çözümleri, yedeklemeleri planlamanıza ve yedeklemeyi başlatmayı unutma endişesi yaşamamanıza olanak tanır. Üstelik modern otomatik yedeklemeler, yedeklemelerinizi bulutta saklamanızı sağlar, böylece nereye giderseniz gidin verilerinizin güvenilir bir kopyasına her zaman sahip olursunuz.

3. Pratik ve Kolay Kurulum: Veri yedeklemeleri, özellikle de verilerinizin kopyalarını düzenli olarak alıyorsanız çok zor görünebilir. Ancak otomasyon sayesinde verilerinizi düzenli olarak yedeklemek yalnızca birkaç işlem gerektirir. Çoğu kurulum, yedeklemeleri kolayca planlayabilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, sorularınızı ve sorunlarınızı ele alabilecek bir BT uzmanına erişebilir ve verilerinizin korunduğunu bilmenin rahatlığını yaşayabilirsiniz.

4. Gelişmiş Güvenlik: Modern yedekleme ve geri yükleme çözümleri, sıfırıncı gün açıklarından kaynaklanan saldırılar da dahil olmak üzere siber saldırıların yerel yedekleme ve cihaz verilerine zarar vermesini engellemek için siber güvenlik yazılımı da gerektirebilir. Yedekleriniz yerel olarak depolanıyorsa ve bir siber saldırıya maruz kalırsanız, yerel yedeğiniz de büyük olasılıkla etkilenecektir. Bu nedenle yedeklerinizi yalnızca bulutta saklamakla kalmayıp aynı zamanda sisteminizi, dosyalarınızı ve klasörlerinizi tehditlere karşı tarayan ve siber saldırıları durduran bir yedekleme çözümünü değerlendirebilirsiniz.

5. Avantajlı Maliyetler: Yedekleme ve siber güvenliğin entegre edilmesi, evdeki PC veya Mac kullanıcılarına maliyet tasarrufu sağlayabilir çünkü yalnızca verilerini tamamen koruyan tek bir çözüm için ödeme yapmaları gerekir.